Calciomercato: Juventus, se sfuma Muharemovic c'è Tomori, salgono quotazioni Pellegrino, scoppia caso Zaniolo all'Udinese

Il Napoli vicinissimo a Zeballos, la Roma su Diego Moreira, il Como in pressing per Davinson Sanchez, la Fiorentina accelera per "Oso" Guana

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da undici giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Problemi per il tesseramento di Khalaili all’Inter

Giallo Khalaili in casa Inter. I nerazzurri non hanno potuto annunciare e presentare l’esterno israeliano: il giocatore prelevato per 25 milioni di euro più bonus dopo una serrata trattativa con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, la squadra che ne detiene il cartellino, ha sostenuto a Milano le visite di idoneità sportiva ma l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha richiesto un approfondimento, con nuovi esami specifici che saranno effettuati domani e martedì. Fino a quel momento non sarà quindi possibile tesserare l’erede di Dumfries cui era stato garantito un contratto quinquennale da circa 2,2 milioni netti a stagione.

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Grandi manovre per la Juventus

La Juve rischia di perdere Muharemovic su cui ha messo gli occhi anche il Sunderland proponendo un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione per convincere il giocatore. La prossima settimana sarà presentata l’offerta ufficiale al Sassuolo per avviare la trattativa. Carnevali per correre ai ripari pensa a Tomori cui al Milan l’acquisto di Gila toglierà spazio. Il difensore che beneficia del Decreto Crescita, ha un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all’anno e un residuo a bilancio di poco più di 7 milioni, quindi potrebbe essere un’occasione per due: per il Milan che potrebbe realizzare una plusvalenza, ma anche per la Juve che però prima di acquistare ha bisogno di vendere. In attacco nuovo tentativo per Kolo Muani ma rispuntano due alternative: ripresi i contatti con l’Atletico per Alexander Sorloth, ma costa 40 milioni, a meno di uno sconto importante per Nico Gonzalez. Piace anche Mateo Pellegrino del Parma.

Zaniolo sciopera: niente allenamento

Il Napoli ha fretta di assicurarsi l’ala del Boca Juniors Ezequiel Zeballos, 24 anni: pronta un’offerta di 9 milioni al club argentino per averlo subito. Scoppia il caso Zaniolo all’Udinese. Il club gli ha rinnovato il contratto con un ingaggio di un milione e mezzo più bonus per 300 mila euro giudicati pochi dal giocatore che al Galatasaray guadagnava 2 milioni e 700 mila euro. L’ex Roma, a pochi giorni dal ritiro, non si sta allenando con la squadra friulana ed è andato al mare.

Dybala firma, Roma anche su Moreira

Oggi Dybala metterà la firma sul nuovo accordo che lo legherà ai colori giallorossi per un’altra stagione. La Roma ha intanto intensificato il pressing sul belga Diego Moreira, fresco reduce dall’eliminazione al Mondiale e di proprietà dello Strasburgo. Il club giallorosso ha avanzato una prima offerta da 30 milioni più il 10% della futura rivendita. Rischiano di saltare gli acquisti a centrocampo dell’Atalanta, che aveva nel mirino Raskin, anche ieri autore di una discreta prestazione contro la Spagna nel quarto di finale del Belgio, Jashari (che il Milan non vorrebbe cedere) e Rovella, che Sarri aveva già avuto alla Lazio.

L’accordo da circa 45 milioni di euro che la Dea e il Manchester United avevano trovato tra la fine di maggio e l’inizio di giugno per il trasferimento in Inghilterra di Ederson è saltato dopo la seconda parte delle visite mediche effettuate dal giocatore in Inghilterra, dopo che le prime erano state svolte a New York. Il giocatore, che con l’Atalanta ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, torna quindi a essere nelle mani del club nerazzurro che potrebbe prolungargli l’accordo per evitare che sia libero, da gennaio in avanti, di firmare con altri club a parametro zero.

Il centrocampista Harry Winks, 30 anni sarebbe a un passo dal trasferimento dal Leicester City al Cagliari. La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale per il giocatore del Trabzonspor Christ Inao Oulaï. Il Como vuole Davinson Sanchez, urentenne colombiano del Galatasaray, fresco di Mondiale. Prevista a breve un’accelerata decisiva della Fiorentina per Joaquin Martinez Gauna, del Siviglia, conosciuto come “Oso”.