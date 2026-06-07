Calciomercato: Juventus, si riapre pista Bernardo Silva, allarme Calhanoglu per l'Inter

Glasner sempre più vicino al Milan anche senza Rangnick, la Roma su Grenwood e Dodò, Aquilani beffa il Torino e va al Sassuolo, Gilardino in granata?

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano ancora più di tre settimane all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Sirene turche per Calhanoglu

Torna il tormentone Calhanoglu per l’Inter. Nei giorni scorsi i media turchi avevano diffuso la notizia secondo cui Calhanoglu sarebbe intenzionato a trasferirsi al Galatasaray per coronare il sogno di vestire la maglia della sua squadra del cuore, mostrandosi pronto a ridursi l’ingaggio da 6,5 a 5 milioni ma oggi sempre dalla Turchia arriva la notizia del possibile accordo di tre anni con opzione per un quarto anno tra il candidato alla presidenza del Fenerbahçe Hakan Safi e Çalhanoglu. A confermarlo in parte lo stesso agente del giocatore Gordon Stipic: “Negli ultimi giorni non mi sono limitato a condurre colloqui approfonditi con Hakan Safi, ma l’ho anche incontrato di persona – ha detto – Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante”.

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Il ds nerazzurro Ausilio ha minimizzato: “Spero porti bene come la scorsa stagione. Se per una telenovela estiva poi arrivano scudetto e Coppa Italia, quasi quasi ci presentiamo noi alla prossima campagna elettorale del Besiktas. Calhanoglu ha un contratto e l’Inter se lo vuol tenere. Non penso che quelle dichiarazioni possano avere un significato”.

Paolo Maldini invece avrebbe deciso di sfilarsi dal progetto calcistico di Hakan Safi al Fenerbahce, non gradendo le sue premature e infondate dichiarazioni di mercato che aveva annunciato accordi non ancora conclusi con vari giocatori, tra cui Greenwood – e l’insofferenza è culminata in un video diventato virale in cui l’italiano si rifiuta categoricamente di alzarsi sul palco per essere presentato, decidendo di abbandonare immediatamente l’evento.

La Juve non abbandona il sogno Bernardo Silva

La Juve torna a sperare per Bernardo Silva. In dubbio l’accordo col Barcellona, il giocatore piace anche a Mourinho che lo vorrebbe al Real ma prende tempo: “Non ho ancora preso una decisione definitiva – ha ammesso il 31enne dopo l’amichevole disputata col Portogallo in vista del Mondiale -. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un’offerta. La mia scelta ricadrà su una una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti”. In uscita resta Openda con il Monaco in pole position per il suo acquisto. L’attaccante belga non intende però accettare la prima proposta utile e preferisce attendere soluzioni più stimolanti rispetto alla Ligue 1. Su di lui anche il Bournemouth in Premier League e l’Eintracht Francoforte in Bundesliga.

Milan, c’è il sì di Glasner

Comincia a vedersi la luce nel Milan: ci sarebbe il sì di Oliver Glasner, pronto a sedersi sulla panchina rossonera con o senza Rangnick. Per il tedesco, che ricoprirebbe il ruolo da direttore tecnico, c’è l’Austria che lo vuole blindare come CT e gli ha offerto un rinnovo di contratto biennale. Resta in bilico la posizione di Maignan. Un retroscena è stato svelato dal Corriere della Sera: negli ultimi giorni del campionato il francese aveva confidato proprio all’ex ds Tare di aver rinnovato il contratto (l’ufficialità del prolungamento è arrivata lo scorso 31 gennaio) solo perché considerava lui, ossia Tare, e Max Allegri i garanti del progetto. Adesso ogni scenario è possibile. C’è il Chelsea ma anche la Juve.

Si muove anche la Roma. Gasperini ha due sogni, il primo è Greenwood. La Roma presenterà un’offerta da 40 milioni e il Marsiglia, che ne chiede 55. Piace anche Dodò, nel mirino pure del Napoli, così come il norvegese Nusa, l’olandese Summerville, il croato Vlasic e il bosniaco Alajbegovic.

Sarà Alberto Aquilani l’erede di Fabio Grosso al Sassuolo. Beffato il Torino, che per primo lo aveva contattato: raggiunto l’accordo definitivo tra il tecnico romano e la società emiliana, sulla base di un contratto che lo legherà ai neroverdi per le prossime due stagioni, con opzione per un terzo in mano al Sassuolo. La firma dovrebbe arrivare in settimana, non appena Aquilani avrà risolto il contratto che ha con il Catanzaro fino al 2027. I granata sondano ora Gilardino.