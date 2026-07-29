Contatti costanti con il PSG per il francese, dialogo avviato con l'agente dell'olandese: come procedono le due trattative che potrebbero riscrivere l'attacco bianconero

Il mercato bianconero continua a vivere una fase di stallo. Spalletti ha già indicato i rinforzi necessari per completare la rosa, ma tra cessioni ferme e trattative che faticano a decollare la dirigenza non è ancora riuscita ad accontentarlo. In attacco, però, iniziano ad arrivare segnali incoraggianti. Kolo Muani e Joshua Zirkzee restano i due profili destinati a cambiare il volto del reparto offensivo della prossima Juventus. Le trattative seguono percorsi differenti, sia per tempistiche sia per complessità, ma cresce la convinzione che entrambe possano andare a buon fine.

Kolo Muani, trattativa nella fase decisiva

La trattativa con il PSG va avanti da tre sessioni di mercato e adesso è arrivata al momento decisivo. Il francese vuole tornare a vestire di bianconero e Spalletti non ha mai preso in considerazione alternative per il ruolo di centravanti titolare. L’unico scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola è una retromarcia di Dusan Vlahovic sulle sue richieste d’ingaggio, finora irremovibili: la porta per un suo ritorno resta socchiusa, ma senza segnali concreti dall’entourage del serbo.

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Sul fronte PSG, Giovanni Carnevali ha lavorato nell’ultimo mese per ricucire un rapporto che si era complicato. I vertici parigini, infatti, non avevano gradito il modo in cui l’ex ad bianconero Damien Comolli aveva condotto la trattativa nei mesi scorsi. La base dell’offerta resta il prestito con obbligo di riscatto da 40 milioni più bonus, già respinto una volta dal club parigino, ma ora rilanciato con una parte variabile più alta e una clausola di rivendita più favorevole per il PSG. C’è ottimismo crescente da ambo le parti, con l’obiettivo della Juve di chiudere entro il mese di luglio.

Zirkzee, i contatti con l’agente e il nodo della formula

Parallelamente, Carnevali e Massara hanno avviato i dialoghi con Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee, lo stesso procuratore con cui la Juve dovrà anche sciogliere il nodo Douglas Luiz. L’olandese, 26 anni, al Manchester United non ha inciso, con appena 9 gol e 4 assist in 75 presenze, per un totale di 2901 minuti giocati in due stagioni, senza mai adattarsi né al gioco dei Red Devils né al ritmo della Premier League. Da qui la sua apertura a un ritorno in Serie A, dove aveva invece convinto con la maglia del Bologna.

Non è un dossier nuovo per la dirigenza bianconera. Di fatto, già a gennaio Massara, allora alla Roma, era arrivato vicino a chiuderlo, salvo veder saltare l’operazione all’ultimo e virare su Malen. Ora può riallacciare quel rapporto da una posizione diversa. Il contratto attuale di Zirkzee, 3,6 milioni a stagione più bonus, rientra comodamente nei parametri economici della Juve, ed è un elemento che aumenta il margine di manovra nella trattativa con gli inglesi.

Resta da sciogliere il nodo formula. Il Manchester United valuta il giocatore tra 35 e 40 milioni e aprirebbe al prestito solo con obbligo di riscatto fissato per l’estate 2027, mentre la Juventus preferirebbe una soluzione più flessibile, un prestito con diritto di riscatto oppure un obbligo legato al raggiungimento di alcune condizioni. Il dialogo è appena cominciato, ma i contatti restano costanti.

Doppio colpo per ridisegnare l’attacco

Le due operazioni viaggiano su binari diversi ma convergono verso lo stesso obiettivo, ovvero dare a Spalletti un reparto offensivo profondamente rinnovato. Il tecnico ha già fatto capire alla dirigenza di apprezzare la complementarità dei due profili, con Kolo Muani a garantire profondità e velocità e Zirkzee a portare qualità nello stretto e capacità di costruzione del gioco. Prendere entrambi non è più una semplice suggestione ma un’ipotesi che la Juventus sta concretamente valutando, pur restando due trattative separate per tempi e modalità. La volontà del club è quella di mettere a disposizione dell’allenatore una rosa il più possibile vicina a quella definitiva già nelle prossime settimane, così da permettergli di preparare al meglio l’inizio della stagione.