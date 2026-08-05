Juventus, Spalletti prova a chiudere il caso David: “Era deciso così”. L’ombra di Zirkzee e la sentenza dei tifosi

Solo mezz’ora per l’attaccante canadese il cui futuro sembra sempre più lontano da Torino. Spalletti chiude il caso ma il club già valuta altre opzioni in attacco

Solo mezz’ora in campo per Jonathan David nell’amichevole tra la Juventus e il Chelsea. Ma per il momento non si può (ancora) parlare di bocciatura per l’attaccante canadese. Luciano Spalletti smorza subito la polemica che si è creata dopo il match facendo chiarezza. Il centravanti però resta sul mercato, a dispetto delle dichiarazioni del tecnico, con la dirigenza bianconera che sembra avere già le idee chiare per la sua sostituzione.

Spalletti prova a chiudere il caso David

Nessun indizio di mercato e nessuna voglia di alimentare una polemica che già monta sui social. Alla fine del match con il Chelsea, Luciano Spalletti prova a smontare quello che tra i tifosi è già diventato il “caso David”: “Sono il meno adatto a parlare di mercato. Ho un ottimo rapporto con la società, abbiamo parlato e loro si stanno impegnando per lavorare nella maniera più corretta”. Poi sull’attaccante canadese rivela: “E’ calcio d’agosto, ci sono tante sostituzioni. Ho fatto tutti cambi mirati facendo esordire due giovani e mettendo David in campo per mezz’ora. Non poteva fare di più. Era quello il minutaggio previsto per lui”. La sensazione però che a dispetto di quanto dica il tecnico toscano, l’avventura in bianconero dell’attaccante sia ormai da considerarsi conclusa in attesa che arrivi l’offerta giusta per la cessione.

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L’ombra di Zirkzee e Pellegrino

Dopo gli arrivi di Kolo Muani e Alaibegovic è il momento di tirare un attimo il freno in casa Juventus. La strategia è chiara e delineata da tempo, vendere prima di comprare e tenere il bilancio in ordine. Luciano Spalletti ha bisogno di più armi in attacco ma prima di poter tentare l’affondo giusto bisogna anche pensare alle cessioni. Le idee non mancano come quella che porta a Joshua Zirkzee. L’avventura in Premier non è andata secondo i programmi, l’ex giocatore del Bologna da tempo vuole tornare in Italia ma l’occasione giusta non si è mai materializzata. La Juve avrebbe già avviato i contatti con il suo procuratore e il Manchester United potrebbe essere aperto a una cessione in prestito. Del resto nella trattativa c’è anche la mano di Frederic Massara, estimatore del giocatore olandese al punto da volerlo anche con la maglia della Roma. Mentre l’alternativa, con caratteristiche diverse, punta sempre a Mateo Pellegrino del Parma.

La sentenza dei tifosi

E’ calcio d’agosto, la frase che si sente più in queste torride giornate che precedono l’inizio del campionato. Litania da una parte, ma anche una verità. Troppo presto per giudicare ed esprimere pareri definitivi ma dopo la scorsa stagione e un Mondiale non esaltante, il futuro di Jonathan David sembra sempre più meno bianconero. Ma in questa fase i tifosi bianconeri non vogliono sentir parlare di polemiche e di bocciature: “La situazione di David la conosciamo tutti ma non è un cambio in un’amichevole dopo tre giorni di allenamento a farti capire la bocciatura tecnica”, scrive Luca. E sono in tanti a pensare che in questo momento non c’è bisogno di ingigantire una situazione che rientra nella normalità. “Ha giocato mezz’ora come tutti gli altri e considerando che non c’erano più attaccanti per fare entrare Durmisi ha tolto lui. Non inventiamo cose”.