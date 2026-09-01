Juventus, Spalletti aspetta anche Tagliafico ma dopo Sarr e Woltemade è il momento delle cessioni: chi andrà via

La Juventus ha praticamente definito l’operazione per Nicolas Tagliafico, ma l’arrivo dell’argentino dipende dall’uscita di Juan Cabal. Intanto il club deve concentrarsi sulle cessioni: diversi giocatori sono in bilico, mentre Koopmeiners è destinato a restare.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Juventus ha praticamente chiuso anche il capitolo Nicolas Tagliafico, ma per completare l’operazione serve prima una cessione. Il terzino argentino è stato infatti bloccato dal club bianconero, che ha già definito gli aspetti economici dell’accordo. A questo punto tutto dipende dall’uscita di Juan Cabal, seguito dall’Atalanta. Dopo gli arrivi di Sarr e Woltemade, dunque, l’attenzione della Juve si sposta sulle partenze. Sono diversi i giocatori che potrebbero salutare Torino prima della chiusura del mercato.

Tagliafico aspetta l’uscita di Cabal

La Juventus ha messo le mani su Tagliafico, individuato come rinforzo per la fascia sinistra. Il club bianconero ha lavorato nelle ultime ore arrivando a definire praticamente tutti gli aspetti economici dell’operazione. L’argentino, quindi, è già stato bloccato dalla Juventus e aspetta soltanto che si creino le condizioni per il suo arrivo a Torino. La chiave dell’affare è rappresentata da Cabal, che potrebbe trasferirsi all’Atalanta. L’uscita del colombiano permetterebbe infatti alla Juventus di liberare lo spazio necessario per completare l’operazione Tagliafico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cabal-Atalanta, il passaggio decisivo

Il futuro di Cabal è quindi strettamente legato a quello del terzino argentino. L’Atalanta ha mostrato interesse per il giocatore e Sarri ha espresso gradimento per il suo possibile arrivo a Bergamo. Resta però da trovare l’intesa definitiva tra i due club, condizione necessaria per sbloccare l’intero incastro. La Juventus aspetta dunque gli sviluppi della trattativa prima di poter dare il via libera definitivo a Tagliafico. Una situazione che rende queste ultime ore di mercato particolarmente importanti per la squadra di Spalletti.

Zhegrova, Rugani e Milik: le altre uscite

Oltre a Cabal, sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la Juventus. Zhegrova resta una possibilità in uscita e potrebbe finire in Arabia Saudita, dove il mercato chiuderà più avanti rispetto a quello italiano. Per Rugani, invece, la situazione è più complicata: il difensore è considerato in uscita, ma al momento non si registrano interessamenti concreti. Stesso discorso per Milik, anche lui destinato a trovare una nuova sistemazione ma senza offerte rilevanti al momento. La società dovrà quindi valutare attentamente le opportunità rimaste prima della chiusura del mercato.

Koopmeiners resta, ora tocca alle cessioni

Tra i giocatori accostati a una possibile partenza c’è stato anche Koopmeiners, ma la sua situazione appare diversa rispetto agli altri nomi. Il centrocampista olandese è infatti destinato a rimanere alla Juventus, mentre il club deve concentrarsi sulle altre operazioni in uscita. Dopo aver lavorato sugli arrivi di Sarr, Woltemade e Tagliafico, la priorità diventa quindi alleggerire la rosa. Cabal rappresenta il tassello decisivo per completare l’operazione con l’argentino, mentre Zhegrova, Rugani e Milik restano tra i principali nomi da monitorare. Le ultime ore di mercato saranno dunque dedicate soprattutto alle cessioni.