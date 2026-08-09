Calciomercato: Juventus, spunta un altro portiere, Stankovic può lasciare l'Inter, Morata richiesto in Mls

Oltre a Suzuki e Vicario c'è Trubin per i pali bianconeri, il Napoli prende Favasuli e Badiashile appena cede Lukaku, la Roma su Fofana e Gittens

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 39 giorni e siamo nella fase più calda, tanti affari bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Trubin idea per la Juventus

I sogni erano Alisson e Dibu Martinez ma sono tramontati presto. Per la Juventus però il problema portiere va risolto subito, dopo aver assodato il momento-no di Di Gregorio. Le suggestioni Maignan e Svilar egualmente son durate poco ma anche per Vicario e Suzuki la strada sembra in salita. Il Psg è ormai ai dettagli per definire con il Parma l’acquisto del portiere giapponese (per oltre 35 milioni) così da consentire ai bianconeri l’opportunità di prenderlo in prestito per un anno ma la soluzione sembra non piacere a giocatore. Ecco allora che riprende corpo la candidatura di Trubin del Benfica. In uscita Dusan Vlahovic ha dato i primi segnali di apertura al Besiktas che è pronto a dargli un ingaggio di 10 milioni, più bonus alla firma per un quinquennale.

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Lukuaku apre la porta agli acquisti del Napoli

E’ sempre più vicino l’accordo tra Lukaku e il Fenerbahce, balla qualche milione sul costo del cartellino del bomber belga ma l’affare dovrebbe concretizzarsi e il Napoli potrà finalmente chiudere per Benoit Badiashile del Chelsea e Costantino Favasuli del Catanzaro, già bloccati per diventare il nuovo centrale di difesa e il nuovo vice Di Lorenzo. Poi si penserà anche al sogno Gabriel Jesus: prima, però, dovrà partire anche Lucca. E forse anche Lang.

Quattro piste per la Roma dopo l’addio a Nusa

Franjo Ivanović dice di no alla Lazio: l’attaccante croato, di proprietà del Benfica, ha preferito la proposta del Lens per poter giocare in Champions. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. La Roma abbandona la pista Nusa: il Lipsia è intenzionato a non cedere il giocatore. Le alternative sono tre: Fofana del Lione, valutato intorno ai 40 milioni di euro ma reduce da un grave infortunio alla caviglia, Gittens, in uscita dal Chelsea o il prestito di Endrick che non trova spazio al Real Madrid. L’ultima voce parla di Rodrigo Mora. Il talento classe 2007 del Porto darebbe a Gasp l’uomo che possa fare la differenza dalla trequarti in su. La richiesta iniziale dei Dragoni per l’ultimo gioiellino del loro settore giovanile è intorno ai 50 milioni di euro. I giallorossi non sono intenzionati a spingersi così in alto: la prima offerta sarebbe un prestito oneroso, probabilmente intorno ai 5 milioni, e un diritto di riscatto fissato a 35/40 per portare la cifra totale oltre i 40 milioni di euro.

L’Inter potrebbe sacrificare Stankovic

L’Inter non molla Curtis Jones ma occorre cash vista la richiesta del Liverpool di 40 milioni. La sola cessione di Frattesi potrebbe non bastare e sta spuntando l’idea di vendere Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte anche nella tournée appena conclusa ha fatto le prove generali da vice-Calha con alterne fortune. Di fronte a una super-offerta il giocatore potrebbe essere venduto. Morata ha nuovi pretendenti. L’attaccante spagnolo è molto richiesto nella MLS. L’Atlanta – dopo il no di Lukaku- sta seriamente pensando a lui.

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