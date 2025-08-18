Calciomercato, Juventus: spunta Zeghrova, no a 25 milioni per Locatelli, per Fabregas il portiere del Barcellona

Il Napoli cerca una prima punta dopo il crack di Lukaku, in corsa anche Krstovic, Asllani vicino al Bologna, Roma beffata da Sancho, piace Ziolkowski

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Quarantanovesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Juventus, no alla cessione di Locatelli

Vuol vendere la Juve, deve farlo per sbloccare soldi da riversare in acquisti ma solo chi dice lei. Ovvero Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Vlahovic e al massimo Savona ma ci sono anche gli intoccabili e tra questi Manuel Locatelli. Il club bianconero, infatti, ha rifiutato l’offerta dell’Al Ahli che era disposto a pagare 25 milioni per il nazionale italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In entrata Tudor aspetta un’alternativa in più a destra e sulla trequarti. Resiste la candidatura di Nahuel Molina dell’Atletico, in vantaggio su Arnau Martinez del Girona, ma nelle ultime ore è tornato di moda un vecchio pallino di Madama (e del Napoli) Edon Zhegrova del Lilla.

La Roma su Ziolkowski

Beffata da Sancho, che ha detto no alle offerte del club, la Roma si consola con Leon Bailey. Il prestito dovrebbe costare due milioni di euro, con un’opzione di riscatto di 22 milioni di euro per la prossima estate. Intanto Massara spera di piazzare Baldanzi e Salah-Eddine. Il primo piace a Udinese e Bologna, mentre per l’olandese si registra l’interesse di Psv e Feyenoord. Bloccata, invece, la partenza di Hermoso che ha convinto Gasp nel precampionato e completerà il pacchetto difensivo. Il polacco Ziolkowski resta vicino, anche se la Roma è un po’ infastidita dal gioco al rialzo del Legia. Massara ha avanzato un’offerta da 6 milioni più bonus che non intenderebbe ritrattare.

Asllani verso Bologna

Kristjan Asllani e il suo entourage sono ancora in trattativa con il Bologna per raggiungere un accordo sull’ingaggio. L’Inter riceverebbe 10-12 milioni per il trasferimento più il 40% dei soldi di una eventuale cessione. In casa Milan Noah Okafor è prossimo a trasferirsi al Leeds. Il giocatore svizzero dovrebbe firmare fino al 2030 per 2,4 milioni di euro.

Il Napoli su Krstovic

Costretto a tornare sul mercato-attaccanti il Napoli ha fatto uscire un nuovo nome dal cilindro, si tratta di Krstovic che se la gioca con Zirkzee e Vlahovic, tutti da prendere in prestito.

Fabregas vuole Iniki Pena

Fabregas vuole un nuovo portiere prima della chiusura del mercato. Il nome che circola da settimane è Iñaki Peña. Il portiere del Barcellona non sembra avere un posto nella rosa di Flick da un po’ di tempo, e si parla di un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Il giocatore potrebbe rinnovare con il club catalano prima di andare in prestito in Italia: l’operazione potrebbe chiudersi entro mercoledì.

L’Empoli sta per annunciare un triplo colpo: Obaretin (dal Napoli), Nasti (dalla Cremonese) e Lovato (dalla Salernitana). Jayden Nsingi Bateka è un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblu ha acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore centrale nato a Parigi il 4 novembre 2007. Nelle ultime stagioni sportive il francese ha giocato nelle giovanili dello Strasburgo.