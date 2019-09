Calciomercato Juventus, tre nomi a sorpresa per la fascia

La Juventus andrà a caccia di terzini a gennaio. Gli infortuni contemporanei di Mattia De Sciglio e Danilo, oltre all‘indisponibilità di Alex Sandro per lutto nell’ultima giornata di campionato, hanno evidenziato le carenze della rosa dei campioni d’Italia in quel reparto. Maurizio Sarri contro la Spal ha adattato Matuidi nel ruolo (con buoni risultati), mentre sull’altra fascia c’era il jolly Cuadrado. Una priorità del mercato di riparazione sarà quindi quella di trovare almeno un esterno per rinforzare la batteria a disposizione di Sarri.

Il nome più noto sulla lista del direttore sportivo Fabio Paratici è quello di Thomas Meunier del Paris Saint Germain, già vicino alla Juventus negli ultimi frenetici giorni del mercato estivo. Il giocatore belga è in scadenza di contratto con i campioni di Francia, e non ci sono trattative in corso per il rinnovo: i francesi, per evitare di perderlo a zero come successo con Adrien Rabiot, potrebbero lasciarlo partire a prezzo scontato.

Ma Meunier non è l’unico giocatore nel mirino degli uomini di mercato bianconeri: ci sono tre nomi a sorpresa che stanno vagliando in queste ultime ore a Torino. Tra i profili che stuzzicano secondo Tuttosport c’è quello di Achraf Hakimi, il 20enne marocchino che gioca nel Borussia Dortmund ma è di proprietà del Real Madrid. Può giocare sia a destra che a sinistra, e la Vecchia Signora è pronta a parlarne con i blancos.

L’altro obiettivo è Youcef Atal, 23enne del Nizza e dell’Algeria: anche lui terzino dalla grande corsa, sta esplodendo in queste settimane ed è stato accostato anche al Chelsea.

Il terzo nome a sorpresa è quello di un compagno di nazionale di Matthijs De Ligt, Denzel Dumfries: anche lui 23enne, gioca con ottimi risultati nel Psv Eindhoven. Anche su di lui c’è immancabilmente un inglese: il Manchester United lo sta corteggiando da tempo.

Il nome più suggestivo per la fascia resta immancabilmente Marcelo, che però nelle ultime settimane ha fatto sapere di essere felice al Real. E poi il verdeoro andrebbe a sovrapporsi ad Alex Sandro.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 10:53