Calciomercato Juventus, tutto sull'attaccante del futuro

La Juventus è al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa e nell'ambito della programmazione futura ha messo nel mirino Ferran Torres.

Il classe 2000 del Valencia è dotato di un ottimo dinamismo e può ricoprire tutte le posizioni del reparto offensivo. La scorsa estate è stato indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Paratici lo monitora da tempo e gli osservatori bianconeri erano presenti in occasione di Spagna-Macedonia del Nord Under 21 per analizzarlo più da vicino.

Al momento Torres ha un contratto con il Valencia fino al 2021 con annessa clausola anti-fuga da 100 milioni di euro ma i campioni d'Italia stanno cercando una strada per strapparlo senza sborsare questa cifra. Il club sta lavorando proprio in queste settimane per prolungare tale accordo ma l'intesa non è ancora stata raggiunta. Quest'anno il diciannovenne ha collezionato 14 presenze tra tra Liga e Champions League, impreziosite da due reti.

La Juventus negli ultimi giorni sta intensificando la strategia per ingaggiarlo anche in virtù delle voci poco rassicuranti che arrivano dall'Inghilterra sul fronte Haaland. Pare infatti che il padre del giocatore, Alf-Inge Haaland, abbia visitato il centro sportivo del Manchester United e incontrato Ole Gunnar Solskjaer, suo grande estimatore.

Paratici nel frattempo continua a lavorare anche al ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista francese, attualmente infortunato, ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha alcuna intenzione di rinnovare con i Red Devils, che se non arriveranno novità saranno costretti a cederlo nelle prossime due sessioni di mercato per non lasciarlo partire a parametro zero tra due anni.

Il Real Madrid è in forte pressing ma la Juventus è in vantaggio: oltre al rapporto privilegiato con l'agente Mino Raiola ci sono i tanti contatti che la stella transalpina ha di continuo con alcuni giocatori bianconeri. L'ultimo nella serata di domenica, quando, al termine di una partita di beneficenza svolta negli Stati Uniti, il centrocampista della Francia campione del mondo si è fatto immortalare insieme all'esterno juventino Juan Cuadrado.



SPORTAL.IT | 19-11-2019 13:30