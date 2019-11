Calciomercato Juventus: un big deluso, cessione in vista

In attesa che si risolva la questione Cristiano Ronaldo, la Juventus continua a lavorare al mercato di gennaio. Proprio nella sessione invernale uno dei giocatori che potrebbe lasciare Torino è Mario Mandzukic.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il croato è deluso dal comportamento della società: l'ex Bayern infatti si allena da solo e non è ancora sceso in campo in campionato. Il club vorrebbe cederlo per liberarsi di un pesante ingaggio (6 milioni di euro fino al 2021) e non è da escludere che si riapra la pista Manchester United, che già l'ha cercato la scorsa estate.

Sempre nella passata sessione estiva si era parlato anche dell'ipotesi Milan: Mandzukic porterebbe un bagaglio di esperienza che manca al momento ai rossoneri che ora sembrano però concentrati sull'affare che potrebbe riportare Zlatan Ibrahimovic a Milanello.

Per quanto riguarda il mercato in entrata Paratici sta monitorando la situazione di Dries Mertens: in scadenza a giugno, difficilmente rinnoverà dopo il caos scoppiato dalla violazione del ritiro e potrebbe accasarsi dunque in bianconero. L'Inter sembra essere in vantaggio sul belga ma la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe essere determinante nella decisione finale.

Si sono anche riaccese le voci su Gianluigi Donnarumma: il rinnovo del contratto è ancora in alto mare. Mino Raiola non ha ancora trovato l'accordo con la società rossonera per prolungare l'attuale contratto del suo assistito, in scadenza nel 2021.

La valutazione del classe 1999 non è inferiore a 50 milioni di euro e la Juve, per ammortizzare il costo, potrebbe inserire nella trattativa Merih Demiral, accostato con insistenza al club sette volte campione d'Europa. Cedendo Gigio Donnarumma, il Milan farebbe un grande colpo a livello di Fair Play Finanziario e avrebbe dei benefici a livello di costi. Lo stipendio del giovane portiere è pari a sei milioni di euro, netti, a singola stagione.



SPORTAL.IT | 17-11-2019 12:02