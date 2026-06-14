Calciomercato: Juventus, Vlahovic ci ripensa, Zhegrova ha un'offerta, il sogno dell'Inter, giallo Kean, la richiesta di Dybala

Carnevali concorda la strategia con Spalletti, nerazzurri più vicini a Curtis Jones, la Fiorentina sfoglia la margherita su Kean e punta Dragusin

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano ancora più di due settimane all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Si riapre il fronte Vlahovic

L’arrivo di Carnevali al posto di Comolli ha stravolto l’agenda di mercato della Juventus e ora anche la permanenza di Vlahovic è tornata possibile. La richiesta del bomber per restare alla Juve è di 8 milioni a stagione. Con l’ex ad la proposta per prolungare l’accordo si era fermata a 5 milioni all’anno ma la trattativa ora si è riaperta. L’ex Sassuolo sembra disposto a concedere qualcosa in più pur di accontentare Spalletti che ha chiesto la conferma del serbo.

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L’ex ct si è incontrato con Carnevali a Forte dei Marmi. Si è parlato di mercato, ma non solo, visto che la rivoluzione dovrebbe riguardare anche lo staff tecnico e dirigenziale. Innanzitutto si punta a chiarire competenze e ruoli. Una figura centrale dovrebbe diventare Giorgio Chiellini, che potrebbe diventare ua sorta di braccio destro dello stesso Carnevali. In uscita un paio di big saranno sacrificati (da Bremer a Thuram, passando per Cambiaso) “intoccabili”, invece, Yildiz, McKennie, Locatelli e Kalulu.

Il Trabzonspor su Zhegrova

In uscita sono in parecchi, compreso Zhegrova. Su di lui si starebbero muovendo alcuni club turchi e in particolare il Trabzonspor che ha fatto già dei primi sondaggi esplorativi. La Juve aspetta alla finestra un’offerta ufficiale.

Inter made in Argentina

Continua il feeling di lunga data tra l’Inter e l’Argentina. Il sogno resta Nico Paz ma piace Franco Mastantuono (che al Real Madrid ha avuto poco spazio), considerato più accessibile rispetto ad altri obiettivi. Più avanzata, invece, la situazione di Curtis Jones, considerato sacrificabile dal neo tecnico del Liverpool Andoni Iraola.

Le condizioni poste da Dybala

Dopo le frasi un po’ ambigue di ieri Dybala, scrive Il Messaggero, avrebbe presentato una controproposta che riguarda soprattutto alcuni dettagli contrattuali: la struttura dei bonus legati alle presenze, la durata dell’accordo e il possibile coinvolgimento della sua immagine nelle iniziative del club. Nonostante le distanze ancora da colmare, le sensazioni sul possibile rinnovo ora sono positive.

Genoa su Lucca, Fiorentina su Dragusin

Per il ruolo di centravanti il Genoa guarda a Lorenzo Lucca, rientrato al Napoli dopo la parentesi poco fortunata al Nottingham Forest. Come scrive Tuttosport, l’ipotesi più concreta resta quella di un prestito, con concorrenza anche da parte del Bologna. La Fiorentina si fionda su Radu Dragusin, difensore centrale del Tottenham che avrebbe bisogno di trovare maggiore continuità i per recuperare pienamente condizione e ritmo partita dopo il lungo stop dovuto alla rottura del legamento crociato. Resta un giallo il futuro di Moise Kean. La Fiorentina e i suoi agenti si incontreranno entro dieci giorni per decidere il da farsi