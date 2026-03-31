Juventus, Vlahovic tentenna ancora e spunta il “nemico” Lukaku: Comolli pronto a sacrificare anche Bremer

Il mercato bianconero continua a essere una girandola infinita di nomi e soluzioni: in attacco ai soliti noti si aggiungono anche Big Rom e Darwin Nuñez e toccherà a Comolli trovare la soluzione giusta

Grandi manovre Juventus. In casa bianconero il mercato estivo è già diventato un pensiero costante, anzi forse lo è da mesi. E mentre si aspetta per la ripresa del campionato continuano a piovere nomi e candidati. L’ultimo, in attesa del sì di Vlahovic, è addirittura quello di un grande nemico come Romelu Lukaku, ipotesi che fosse reale avrebbe del clamoroso.

Vlahovic tentenna ancora

Una trattativa che assomiglia ogni giorno di più a una telenovela. Il caso Vlahovic è sulla scrivania dei dirigenti della Juventus ormai da mesi ma la soluzione sembra ancora tardare ad arrivare. Nel corso delle ultime settimana c’è stato un avvicinamento netto tra le parti anche se l’affare Kostic al Milan, ha avuto anche l’effetto di riaprire il dialogo tra i procuratori di Dusan e i dirigenti rossoneri. Balla ancora la questione relativa alle commissioni, che sia una questione da poco o un impedimento reale, lo si scoprirà al prossimo episodio di questa lunga telenovela.

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Caccia aperta al centravanti

La Juventus non vuole perdere tempo e farsi trovare pronta al mercato della prossima estate. Tante le richieste di Luciano Spalletti in vista di una stagione che già si preannuncia chiave. Ma l’attacco sembra quello che desta le maggiori preoccupazioni. E il motivo è piuttosto semplice: i dubbi sono tanti. La telenovela Vlahovic dura ormai da mesi, David e Openda non hanno convinto e di fatto Milik non ha mai giocato. Spalletti ha provato anche la soluzione Yildiz da prima punta ma ha subito chiarito che non è la sua prima opzione.

Da Zirkzee a Retegui passando per Nuñez: i nomi per l’attacco

Siamo distanti ancora mesi prima che le trattative, quelle vere, entrino nel vivo. Ma il mercato è una suggestione costante per i tifosi che provano a sognare. In questo momento la lista “della spesa” della Vecchia Signora sembra lunga un chilometro per quanto riguarda l’attacco. I profili cercati dai bianconeri sono tanti. Kolo Muani resta la prima pista, senza ombra di dubbio. Ma Tuttosport rivela che ci sono anche tanti altri nomi a cominciare dal bomber della nazionale italiana Mateo Retegui, passando per il sempreverde Joshua Zirkzee ma anche attraverso il leggendario Robert Lewandowki e il deluso Darwin Nuñez che sembra pronto a lasciare l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

La clamorosa ipotesi Lukaku

Nelle ultime ore però rimbalza anche un’ipotesi che avrebbe del clamoroso ed è quella che porta a Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha vissuto una stagione difficile a causa di un infortunio che non gli ha praticamente mai permesso di scendere in campo e nelle ultime ore è entrato decisamente in rotta di collisione con il Napoli e con Antonio Conte. Tuttosport rivela che il nome di Big Rom è finito nel taccuino della Vecchia Signora, ma si tratta di una candidatura che almeno dall’esterno sembra improbabile. Il rapporto con i tifosi della Juventus è stato sempre molto complicato e il belga ha perso anche quella brillantezza fisica che gli permetteva di essere un giocatore dominante soprattutto con la maglia dell’Inter.

Bremer finanzia la rivoluzione

I nomi accostati alla Juventus, dalla porta all’attacco, solo nel corso delle ultime settimane potrebbero riempire un elenco telefonico. Non c’è dubbio che in vista della prossima stagione c’è voglia di rivoluzione ma c’è bisogno anche di soldi per finanziarla. E secondo quanto filtra dagli ambienti bianconeri il sacrificio potrebbe portare il nome di Gleison Bremer. Il centrale difensivo infatti secondo Tuttosport non è più incedibile con il club bianconero che valuta una cessione intorno ai 60 milioni di euro, soldi che servirebbero a finanziare un mercato che si preannuncia molto acceso.