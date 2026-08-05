Dalla Juventus che accelera per Zirkzee e Frattesi all'Inter che rischia di perdere Romero. Rottura tra Big Rom e il Napoli, doppio colpo del Como, Mastantuono alla Fiorentina

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il calcio d’estate ha regalato il primo derby della Madonnina tra Milan e Inter, ma anche il big match tra Juventus e Chelsea. Mentre in campo si cerca la giusta sintonia e si sperimentano nuove soluzioni in vista della stagione ormai alle porte, il mercato non si ferma mai. E, seppur tra mille difficoltà legate alle risorse limitate, continua a regalare spunti e sorprese. Spalletti batte i Blues a Hong Kong e ora aspetta altri rinforzi: la priorità resta il portiere, ma intanto si avvicinano Zirkzee e Frattesi. L’Inter rischia una nuova beffa dopo Palestra, Khalaili e Nico Paz: questa volta potrebbe sfumare Romero. Il Napoli è alle prese con il caso Lukaku, Gasperini sorride grazie a Molina, mentre il Como piazza un doppio colpo.

Juventus, doppia pista: Zirkzee e Frattesi sempre più caldi

Partiamo dal portiere. In pole position resta sempre Vicario, visto che il pressing del PSG su Suzuki si è intensificato. Ma in questo momento è la trattativa per Zirkzee a tenere col fiato sospeso i tifosi bianconeri. Massara ha già incassato il sì totale dell’attaccante olandese, ex Bologna, ma resta da convincere il Manchester United sulla formula dell’operazione. I Red Devils spingono per la cessione a titolo definitivo, mentre la Juventus insiste per un prestito con diritto di riscatto.

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Torna di moda anche Frattesi, che Spalletti conosce bene dai tempi della Nazionale e considera un’arma preziosa per i suoi inserimenti. Il centrocampista, in uscita dall’Inter, potrebbe lasciare Milano, mentre i nerazzurri sono sulle tracce di Nico Gonzalez per colmare il vuoto sulla corsia destra: uno scambio che sembra poter soddisfare tutte le parti in causa.

Inter, Romero si allontana: l’Atletico Madrid tenta il sorpasso

L’effetto Stones rischia di essere cancellato dalla beffa Romero. Il difensore della nazionale argentina sembrava a un passo dal trasferimento all’Inter, ma nelle ultime ore è tornato con forza l’Atletico Madrid. Come riferisce il quotidiano spagnolo Marca, i Colchoneros sono in cima alla lista delle preferenze dell’ex Genoa e Atalanta.

Nel contratto che lo lega al Tottenham sarebbe infatti presente una clausola che ne agevolerebbe la cessione in caso di offerta da parte di Real Madrid, Barcellona o Atletico. Tra le ragioni che spingono ‘Cuti’ verso la Spagna ci sono la presenza del Cholo Simeone e del figlio Giuliano, suo compagno nella nazionale argentina. Agli Spurs sarebbero pronti a offrire 30 milioni di euro.

Napoli, le 48 ore di Lukaku: è rottura

Oggi Lukaku non si è presentato al ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Il club partenopeo ha spiegato in una nota che “di comune accordo con la società, Lukaku godrà di alcuni giorni di permesso prima di aggregarsi alla squadra”.

Da quanto filtra, il centravanti belga ha ottenuto due giorni aggiuntivi per cercare di definire il proprio futuro. L’Atlanta United vuole portarlo in MLS, ma sulle sue tracce ci sono anche diversi club turchi. Gli basteranno 48 ore per lasciare l’Italia? E, soprattutto, cosa succederà se Big Rom non dovesse trovare una nuova sistemazione in tempi brevi? Resta da capire se si allenerà mai agli ordini di Allegri.

Roma, Gasperini sorride: preso Molina

Gasperini aspetta ancora l’esterno offensivo richiesto, ma può consolarsi con l’arrivo di Nahuel Molina per una Roma sempre più in salsa argentina. È stato infatti raggiunto l’accordo totale con l’Atletico Madrid: il laterale destro arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro, più altri 4 di bonus.

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Como e Fiorentina protagoniste: Chalobah, Yan Couto e Mastantuono

Il Como non si ferma più e regala a Fabregas due rinforzi di spessore per la difesa. Oggi hanno sostenuto le visite mediche sia Chalobah, centrale acquistato dal Chelsea per circa 30 milioni di euro, sia Yan Couto, terzino arrivato dal Borussia Dortmund in prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni.

Fuochi d’artificio anche in casa Fiorentina. Paratici ha definito l’arrivo in prestito di Franco Mastantuono, il golden boy del calcio argentino di proprietà del Real Madrid. Superato anche l’ostacolo legato all’ingaggio: saranno infatti i Blancos a coprire gran parte dei 3,5 milioni di euro percepiti dall’ex River Plate. Il talento argentino è atteso a Firenze nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che accende l’entusiasmo dei tifosi.