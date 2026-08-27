Calciomercato, Kean-Como ai dettagli, Zirkzee verso la Fiorentina: Juventus-Kessie in chiusura, Leao dice addio

L'attaccante abbandona la viola dopo le recenti polemiche, mancano solo i dettagli: al suo posto Paratici piomba sull'ex del Bologna, mentre i bianconeri sono vicini a chiudere per il centrocampista ivoriano. Il portoghese del Milan al bivio: Aston Vila o Galatasaray

Le porte del calciomercato stanno per chiudere: è arrivato il momento di affrettarsi. Come sempre succede, gli ultimi giorni saranno caratterizzati dalla frenesia di chiudere gli ultimi affari.

Milan-Leao, è il giorno della separazione

È arrivato il momento della separazione tra il Milan e Rafael Leao, una rottura di fatto anticipata anche dalle parole di Ruben Amorim. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti sia con il Galatasaray, che ha già raggiunto un’intesa con il club rossonero, sia con l’Aston Villa, intenzionato a inserirsi nella corsa all’attaccante portoghese.

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Leao tra Aston Villa e Galatasaray

Leao, nel frattempo, si è regolarmente allenato a Milanello, ma non sarà convocato per la sfida contro il Venezia. Sul tavolo c’è la proposta dell’Aston Villa, che ha messo sul piatto un prestito oneroso da 8 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 42 milioni. Differente, invece, la situazione sul fronte dell’ingaggio: il Galatasaray ha offerto al giocatore 10 milioni di euro più 2 di bonus, mentre l’Aston Villa è arrivata a 7 milioni netti. Le richieste di Leao restano però più alte: l’attaccante punta a ottenere 12 milioni di euro più 3 di bonus.

L’Atletico Madrid blocca Alvarez

Dalla Spagna arriva una notizia destinata ad avere ripercussioni anche sul mercato italiano. L’Atletico Madrid ha deciso di chiudere la porta al Barcellona per Julián Alvarez. Il Consiglio di Amministrazione dei Colchoneros ha infatti espresso all’unanimità il proprio sostegno alla decisione del club di non trattare la cessione dell’attaccante argentino ai blaugrana. Una posizione resa ufficiale attraverso una nota pubblicata dall’Atletico, con la quale il club madrileno ha ribadito la volontà di non negoziare il trasferimento del giocatore con il Barcellona in questa sessione di mercato.

Alvarez, Juventus alla finestra

Lo scenario potrebbe interessare direttamente la Juventus, che continua a monitorare con attenzione la situazione. I bianconeri restano alla finestra per capire se possa concretizzarsi uno scambio tra Nico Gonzalez e Alexander Sorloth e, soprattutto, se il sondaggio effettuato nei giorni scorsi per Jonathan David possa trasformarsi in qualcosa di più concreto. Nel frattempo, Alvarez non si è allenato per il secondo giorno consecutivo. La sua permanenza a Madrid appare dunque tutt’altro che scontata, nonostante la chiusura dell’Atletico al Barcellona. La Juventus osserva gli sviluppi, pronta a valutare eventuali margini di intervento.

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Kessie verso la Continassa

In casa Juventus si lavora anche sul centrocampo. Dopo l’uscita di Fabio Miretti, i bianconeri hanno accelerato per Franck Kessie. Giovanni Carnevali e Frederic Massara hanno incontrato l’entourage del centrocampista ivoriano, presentando una proposta con l’obiettivo di arrivare rapidamente alla chiusura. La Juventus vuole infatti assicurarsi Kessie senza dover necessariamente attendere un’altra cessione. Il club preferisce anticipare i tempi, evitando di correre il rischio che eventuali imprevisti sul mercato possano complicare un’operazione ritenuta importante per completare la rosa.

Kean al Como, mancano solo i dettagli

La trattativa più importante della giornata riguarda però Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è sempre più vicino al Como, che continua a rafforzare la propria rosa e punta a regalarsi un altro grande colpo dopo un mercato particolarmente ambizioso. L’operazione è ormai ai dettagli finali. Como e Fiorentina stanno discutendo sulla struttura dei bonus, con il club lombardo intenzionato a rimodellare la propria proposta per arrivare alla fumata bianca. Al momento l’offerta è di 35 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus.

Kean-Fiorentina, giorni bollenti

Il trasferimento arriva dopo una giornata di forte tensione tra Kean e la Fiorentina. Mercoledì 26 agosto l’attaccante aveva scelto di non presentarsi all’allenamento mattutino, ricevendo una multa da parte del club viola. Ora, però, il divorzio sembra ormai inevitabile. Kean potrebbe quindi chiudere la sua esperienza a Firenze dopo 79 presenze, 35 gol e 7 assist complessivi. Per il Como sarebbe invece un acquisto di enorme peso, in linea con le ambizioni della squadra allenata da Cesc Fabregas. Sempre in uscita dal Milan, il Como ha inoltre raggiunto un accordo per il prestito con diritto di riscatto del centrocampista Samuele Ricci.

Fiorentina, Zirkzee e Njie nel mirino

La Fiorentina si è immediatamente mossa alla ricerca del sostituto di Kean, mentre proseguono i contatti con il Como per definire gli ultimi dettagli della cessione. Tra i profili valutati c’è anche Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, accostato a diverse squadre durante questa sessione di mercato, potrebbe lasciare il Manchester United e prendere nuovamente la strada dell’Italia, dove ha già lasciato il segno con il Bologna nelle stagioni 2022/23 e 2023/24. Ma la Fiorentina guarda anche ai giovani talenti. Piace molto Alieu Njie, esterno offensivo classe 2005 di proprietà del Torino. Nell’ultima stagione il giocatore ha collezionato 18 presenze, realizzando un gol e un assist in poco meno di 450 minuti complessivi.

Atalanta, Ahanor verso il Chelsea per 48 milioni

L’Atalanta si prepara a salutare Honest Ahanor. Il difensore classe 2008 è infatti a un passo dal Chelsea, con i Blues che hanno accelerato per chiudere l’operazione. L’affare è ormai ai dettagli e dovrebbe portare nelle casse dell’Atalanta circa 48 milioni di euro. Ahanor si prepara quindi a lasciare Bergamo per iniziare una nuova avventura in Premier League, con il Chelsea pronto a puntare sul giovanissimo difensore così come già fatto con Palestra.

Bologna, idee Gudmundsson e Theate

Il Bologna continua a muoversi su più fronti. Tra i nomi monitorati per il reparto offensivo c’è Albert Gudmundsson, trequartista della Fiorentina individuato come possibile soluzione per raccogliere l’eredità di Jonathan Rowe. L’eventuale arrivo dell’islandese potrebbe inoltre sbloccare la trattativa tra il Bologna e l’Atalanta proprio per l’esterno inglese. I rossoblù, parallelamente, lavorano anche per riportare in Emilia Arthur Theate. Sono già stati avviati i primi contatti con l’Eintracht Francoforte, club proprietario del cartellino del difensore. Theate aveva lasciato il Bologna nell’estate del 2022, quando i tedeschi lo acquistarono per circa 19 milioni di euro. Un’operazione che aveva garantito al club emiliano una notevole plusvalenza, visto che pochi mesi prima il Bologna aveva riscattato il centrale dal KV Oostende per poco meno di 7 milioni.

Napoli, Mazzocchi verso l’uscita. Cheddira all’Avellino

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe presto coinvolgere anche Pasquale Mazzocchi. Con Zappa diretto all’Hellas Verona, infatti, il Cagliari è alla ricerca di un sostituto e il terzino azzurro rappresenta uno dei profili presi in considerazione. Mazzocchi, classe 1995, potrebbe così concludere la sua esperienza a Napoli dopo 54 presenze. In azzurro ha inoltre conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Sempre in uscita, il Napoli ha definito la cessione di Walid Cheddira all’Avellino. L’attaccante marocchino, di proprietà del club partenopeo e reduce dalle esperienze con Lecce e Sassuolo nella scorsa stagione, si trasferirà in Serie B a titolo definitivo. L’operazione porterà al Napoli 2,5 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori bonus legati alle presenze del giocatore e all’eventuale promozione dell’Avellino in Serie A.