Calciomercato: Kean suggestione per due club di A, il piano Juve per Mateta, muro per Perisic all'Inter

Milan e Roma alla finestra se il bomber viola andrà via a gennaio, la Roma preme per Fortini, Fiorentina su due difensori di Spalletti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E’ partito da 18 giorni ed è sempre più scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di giornata.

Kean può salutare a gennaio

E’ operativo solo nell’ombra il ds della Fiorentina Paratici, che resta ancora a disposizione del Tottenham, e sarà il nuovo direttore sportivo con ampia responsabilità sull’area tecnica ufficialemente a partire dal 4 febbraio, ma è sempre in contatto con Ferrari e sta delineando le linee sul mercato. Con Piccoli tornato a segnare e l’esigenza di recuperare soldi da investire in acquisti sta prendendo quota l’idea di cedere (al limite in prestito) Kean a gennaio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una prima offerta del Paris Fc ma l’offerta era stata respinta mentre osservano interessati gli sviluppi della situazione Milan e Roma, cui non possono bastare gli acquisti in attacco di Fulkrug e Malen. Kean può essere l’occasione last minute, magari in prestito fino a giugno.

Gatti nel mirino della Fiorentina

La Fiorentina ha bisogno di soldi rinforzare la difesa dopo le partenze di Viti e Pablo Marí. Piacciono Gatti e Rugani della Juve, Karim Sow del Losanna e Diego Coppola del Brighton.

La mossa della Juve per Mateta

Ore decisive per l’acquisto di Mateta da parte della Juventus. Si registra anche lo scoramento del tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, che ha annunciato pubblicamente che a fine stagione, nonostante l’offerta di rinnovo ricevuta, lascerà il club. Alla base dell’addio i malumori per le cessioni suil mercato, da quella di Guehi al Manchester City a quella sempre più probabile di Mateta alla Juve: “Voci su Mateta in partenza? Ci sarà un prezzo, il Crystal Palace dirà: ‘mancano 18 mesi alla fine del suo contratto’ concludiamo l’affare. Se lui vorrà, e nessuno però pagherà questo prezzo, allora lui resterà”.

Semaforo rosso per un possibile ritorno all’Inter di Perisic. Lapidario il tecnico del Psv Peter Bosz: “Perisic resterà e basta. Le voci sull’Inter? Non ne so nulla, ma non succederà”.

La Roma su Fortini

In casa Roma infine pressing sulla Fiorentina per Fortini. Il ds Massara ha già presentato un’offerta di 8 milioni, i viola ne chiedono 15, un accordo a metà strada è possibile.