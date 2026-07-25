Calciomercato: l'addio di Leao è un giallo, la Juventus sta per liberarsi di Openda e Zhegrova, la Roma su Nusa

Vergara prolunga con il Napoli fino al 2031, la Lazio punta Fabbian e Brescianini, il Bologna vira su Carlos Espì se Santiago Castro dovesse emigrare in Premier League

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 25 giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Ancora incerto il futuro di Leao

Mentre lui si trova in Brasile, e si sta allenando con il Corinthians (“Un giorno, sì, mi piacerebbe giocare in Brasile perché mi identifico molto con la cultura, con la gente, con il clima… Non a San Paolo (che è freddo). E a Rio de Janeiro c’è solo una squadra in cui mi piacerebbe giocare; a Rio ce n’è solo una”) proseguono le trattative per la cessione di Leao. Attraverso un comunicato, il Fenerbahce smentisce seccamente le cifre circolate sul portoghese: “Le affermazioni secondo cui avremmo presentato un’offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leao, comprensiva di costo del trasferimento e dello stipendio, sono false. Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club”, ha proseguito il Fenerbahce, che non nega tuttavia un interessamento per il giocatore. I turchi sono pronti a presentare una prima offerta al Milan per Leao: 5 milioni di prestito più 35 per l’obbligo di riscatto più bonus ma per ora Leao non sarebbe interessato.

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Openda verso Lione, Joao Mario e Zhegrova piacciono ai viola

Si sta per sbloccare il mercato in uscita della Juventus, che se non cede prima qualcuno non può fare investimenti. Lois Openda è pronto a salutare i bianconeri per andare all’Olympique Lione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche Edon Zhegrova ha trovato un estimatore, scrive La Nazione. Il giocatore resta in uscita dalla Juventus, dopo una prima stagione bianconera da dimenticare, e c’è la Fiorentina che lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto con Fabio Paratici che è pronto anche a chiudere per Joao Mario con la stessa formula-

La Roma pensa a Nusa

Dopo le trattative saltate con Greenwood e Summerville, la Roma si tuffa su Antonio Nusa. Il talento norvegese del Lipsia costa però tra i 55 e i 60 milioni di euro e piace anche a diverse società di Premier League. L’idea è triplicare l’attuale ingaggio del norvegese, oggi fermo a 1,2 milioni di euro più 300 mila di bonus ma la trattativa è in salita. Piace anche Said El Mala, diciannovenne tedesco del Colonia reduce da una stagione da tredici gol così come Godts e Schjelderup continuano a essere monitorati, pur rappresentando tutte operazioni economicamente molto impegnative

I tentativi della Lazio

Vergara ha prolungato il contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2031 con opzione fino al 2034. L’anno scorso ha collezionato diciannove presenze in tutte le competizioni, con tre gol e quattro assist. La Lazio guarda in casa Fiorentina e spera di strappare il prestito di un centrocampista tra Brescianini e Fabbian. In difesa l’ultimo nome finito nel mirino del ds Fabiani è quello di Stav Lemkin, centrale israeliano classe 2003. Anche lui, come Taylor acquistato dall’Ajax a gennaio, proviene dall’Olanda e nello specifico dal Twente ma la trattativa è legata alla risoluzione della telenovela Romagnoli, dopo che il passaggio dell’ex Milan all’Al Sadd è stato bloccato.

Nel Bologna da verificare il futuro di Santiago Castro. Il bomber è nel mirino dei club inglesi fra cui il Nottingham Forest. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 35 milioni di euro: il suo erede potrebbe essere Carlos Espì attaccante di proprietà del Levante con cui ha una clausola risolutiva da 25 milioni di euro.