Calciomercato: l'Inter torna su Jones e Fofana, il Milan non riesce a piazzare Gimenez, idea Icardi per la Lazio

Suzuki e Lucumi più vicini alla Juventus, Juan Jesus verso l'Udinese, Romero è del Parma, Reijnders lascia il City per l'Arabia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 44 giorni e siamo nella fase più calda, tanti affari bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Doppio colpo per l’Inter

Dopo l’ingaggio di Djed Spence, atteso a Milano nelle prossime ore per firmare il contratto con i nerazzurri (al Tottenham andranno 30 milioni di euro più 2 di bonus), l’Inter si rituffa su un vecchio pallino di Chivu, ovvero Curtis Jones del Liverpool. I Reds continuano a chiedere 40 milioni, ma Ausilio è convinto di spuntarla con un’offerta tra i 30 e i 35 milioni. Sul taccuino del direttore sportivo c’è anche il nome di Malick Fofana. Il nazionale belga classe 2005 è sotto contratto fino a giugno 2028 col Lione, che lo ha acquistato dal Gent per 19,5 milioni di euro nel mercato invernale del 2024.

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Juventus, ore caldissime per il portiere

Entro il fine settimana Spalletti dovrebbe avere il suo nuovo portiere. In pole c’è sempre Suzuki, in uscita dal Parma con destinazione Psg. Il giapponese non avrebbe alcun problema ad accettare un prestito ai bianconeri fino al prossimo giugno ma vanno definite le condizioni e quale lo sforzo economico complessivo per un club. Le alternative principali sono due: Vicario, con il Tottenham da convincere per il prestito e Lunin con il Real Madrid da convincere per la sua partenza. Situazione meno complessa per Lucumi. Il Bologna, che chiedeva non meno di venticinque milioni di euro, adesso è sceso attorno ai venti con il gradimento di Cabal come parte dell’operazione.

Giallo Gimenez per il Milan

Il mercato del Milan è in fase di stallo: la notizia delle ultime ore è la brusca frenata nella trattativa tra il Porto di Farioli (che lo stima dai tempi dell’Ajax) e Santiago Gimenez, che aspettava solo l’accordo tra i club. I portoghesi hanno alcune perplessità sulle condizioni fisiche del centravanti messicano e non vorrebbero spingersi oltre un prestito con diritto di riscatto (fissato a circa 20 milioni), mentre il Diavolo punta a una cessione a titolo definitivo

Icardi l’ultima idea della Lazio

Presto per dire se sia solo una suggestione estiva ma in casa Lazio è spuntata l’idea Icardi, che vuol lasciare la Turchia ma dovrebbe abbassarsi notevolmente lo stipendio. Altri nomi per l’attacco di Gattuso sono Pinamonti, c he ha già dato la propria disponibilità, e Lucca (autore di due gol ieri in amichevole con l’Aris). Allegri lo sta valutando e il suo futuro potrebbe dipendere dalle successive mosse offensive degli azzurri dopo la cessione di Lukaku.

L’Udinese con la cessione di Kristensen all’Atalanta e l’incertezza sul futuro di Solet cerca un nuovo difensore e prende corpo l’idea Juan Jesus. Il difensore brasiliano, svincolatosi dal Napoli il 30 giugno, rappresenterebbe un innesto di esperienza. L’attaccante argentino David Romero ha fatto il suo arrivo questa mattina in Italia. Il classe 2003 si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Parma, arriva dopo che ha giocato l’ultima stagione in Argentina con il Tigre. Infine Reijnders dovrebbe lasciare il Manchester City nelle ultime settimane del mercato estivo. Si parla da tempo di un forte interesse nei suoi confronti del Nottingham Forest, ma sull’ex centrocampista del Milan ci sarebbero anche altri club, tra cui anche delle società dell’Arabia Saudita.

Secondo Sky Sport, un intermediario che agiva per conto dell’Al-Hilal avrebbe presentato un’offerta verbale di 130 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. Tuttavia, il Galatasaray ha escluso qualsiasi trattativa e non ha intenzione di avviare colloqui.

Tra gli affari fatti oggi Molina è ufficialmente della Roma e la Lazio ha chiuso per Frattesi. Nico Gonzalez ha detto no alle offerte della Juve di rimanere in bianconero e sogna di tornare all’Atletico Madrid mentre dopo l’incontro tra Amorim e il patron di RedBird Gerry Cardinale è spuntata la prima shortlist di cessioni: con Fofana, Tomori e Odogu c’è anche Nkunku.

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