Calciomercato, la Fiorentina non si arrende per Chiesa

Con Radio Sportiva Joe Barone ha parlato anche di Federico Chiesa. "Con lui abbiamo un ottimo rapporto, sincero, siamo contenti entrambi. C'è grande serenità e rispetto da parte sua, della sua famiglia e da parte nostra. Alla Fiorentina i giocatori devono arrivare per restare, qui possono crescere, maturare e anche andare in Nazionale. Quando questa situazione sarà alle spalle ci sarà modo per parlare" ha detto il braccio destro di Rocco Commisso.

"Devo sempre ringraziare Rocco Commisso per questa opportunità e Daniele Pradè che mi è sempre stato vicino e mi ha aiutato ad inserirmi in un mondo così complesso. Ho conosciuto molti procuratori, come Branchini, Minieri e Lippi, ora posso contare su una serie di rapporti con persone che sono nel calcio da una vita. Spero di poter dare una mano per far crescere il calcio italiano anche a livello mondiale. Sono stati dieci mesi bellissimi, lavorando intensamente sia sulla squadra che sulle strutture, siamo sulla strada giusta" ha aggiunto Barone.

SPORTAL.IT | 08-04-2020 13:58