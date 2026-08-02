Calciomercato: La Juventus ha scelto tra Vicario e Suzuki, Milan su Brahim Diaz, la Roma sogna Endrick

Il portiere giapponese del Parma verso il Psg, Frattesi vicino all'addio all'Inter, Joao Mario a un passo dalla Fiorentina, Gutierrez lascia Napoli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da poco più di un mese e un altro ne manca alla fine ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juventus, Vicario in pole

Piacciono entrambi a Spalletti ma a decidere chi sarà il prossimo portiere della Juventus tra Suzuki e Vicario potrebbe essere…il Psg. Dopo aver definito la cessione di Randal Kolo Muani ai bianconeri, il club francese – secondo la Gazzetta dello Sport – sarebbe pronto a investire parte dell’incasso sul portiere giapponese del Parma. La Juventus sembra quindi orientata a spostare le proprie attenzioni su Guglielmo Vicario. Il portiere della Nazionale, attualmente al Tottenham, potrebbe arrivare con la formula del prestito, visto che per Kolo Muani ed Alajbegovic sono stati già spesi 71 milioni di euro.

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L’Inter non molla Jones

Grandi manovre in casa Inter dove si cerca un esterno e un mediano. La cessione di Frattesi, sempre più probabile nonostante sia sempre stato impiegato nelle amichevoli giocate finora dai nerazzurri, potrebbe sbloccare l’acquisto Curtis Jones. Il centrocampista inglese, obiettivo dichiarato di Chivu, ha già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento in nerazzurro, Il Liverpool continua a chiedere 45 milioni di euro. Anche il Milan continua a cercare un nuovo giocatore per la trequarti. Sfumato Kerim Alajbegovic, in stand-by Konstantinos Karetsas, si registra un ritorno di fiamma per Brahim Diaz. Si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo l’esperienza già vissuta con la maglia del Diavolo. Brahim Diaz vorrebbe restare al Real Madrid, ma allo stesso tempo desidera giocare con maggiore continuità.

Endrick il sogno della Roma

La Fiorentina è vicinissima a chiudere per Joao Mario in uscita dalla Juve. L’esterno portoghese arriverebbe in viola in prestito con diritto di riscatto, operazione da 12 milioni di euro. Per il giocatore pronto un contratto fino al 2031. Il Napoli sta per completare la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen per circa 30 milioni di euro. Dopo aver completato l’arrivo di Konstantinos Koulierakis, la Roma ha bisogno di altri innesti. Gasperini è stato chiaro dopo la batosta con il Cardiff. Givairo Read del Feyenoord è stato individuato come una delle priorità. La Roma ha già offerto 25 milioni di euro, ma il club olandese ha chiesto uno sforzo ulteriore. I giallorossi continuano a seguire anche Antonio Nusa, intenzionato a lasciare il Lipsia. Il club tedesco chiede però circa 60 milioni. In attacco la pista più calda porta a Endrick. Il brasiliano del Real Madrid con Mourinho ha perso terreno nelle gerarchie. L’operazione resta complessa, ma la Roma sta studiando le condizioni per portarlo nella Capitale.

Il Parma lavora per El Bilal Touré, classe 2001, acquistato dall’Atalanta per 31 milioni di euro. Nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Besiktas.

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Il tabellone del calciomercato estivo della Serie A

Il calciomercato resterà aperto fino al prossimo 1° settembre ed è facile immagine un mese di agosto letteralmente infuocato. Per il momento, tra le più attive ci sono senza dubbio Fiorentina, Milan, Como, Venezia e Bologna. L’affare più importante, almeno dal punto di vista dell’esborso economico, lo hanno fatto i rossoneri, che hanno regalato al nuovo tecnico Amorim l’attaccante portoghese Gonçalo Ramos, prelevato dal PSG per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Occhio però alla Juventus che nelle prossime ore è pronta a chiudere il doppio colpo Kolo Muani-Alajbegovic.

Gli affari già chiusi: da Ramos allo scambio Castro-Dovbyk

Come detto, il Milan è tra le squadre più attive. Tre gli affari chiusi oltre al riscatto di Camarda, tornato alla casa base dopo il prestito a Lecce. A Milanello i volti nuovi sono quelli di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara. La Juventus ha preso Celik ed Ekhator, l’Inter si è assicurata le prestazioni di Provedel e Stones. Grandi manovre in casa Viola con Paratici che, tra gli altri, ha chiuso per Atta, Alex Jimenez, Dragusin e Valdepenas. Scambio alquanto interessante sull’asse Roma-Bologna con Castro che sbarca nella capitale e Dovbyk a fare il percorso inverso. Il Como ha scelto Liberali, l’Udinese ha riscattato Zaniolo e regalato a Runjaic Unai Gomez, Chakvetadze e Vojvoda.

Le cessioni più significative

In uscita, tanti i giocatori ancora in bilico, a partire da Rafael Leao, Soulé. Chi, invece, ha già salutato la Serie A è Palestra, accasatosi al Chelsea dopo essere stato a un passo dall’Inter. E, restando in casa nerazzurra, i freschi campioni d’Italia hanno salutato Dumfries, passato al Real Madrid. Gosens è tornato in Germania e giocherà nello Schalke 04, mentre il flop Openda si è accasato a Lione. Ancora in cerca di sistemazione lo svincolato di lusso Vlahovic, che potrebbe anche tornare alla Juve. Muharemovic è andato al Leeds, mentre Angelino, dopo una stagione da dimenticare e problematica, prova a riniziare dal Deportivo La Coruña.