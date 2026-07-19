Calciomercato: La Juventus punta Richarlison, Rabiot resta al Milan, l'Inter sta per abbandonare la pista Spence

La Roma sempre più vicina a Summerville, nerazzurri su Singo ma si propone anche Perisic, rischia di saltare Romagnoli all'Al Sadd, Bologna su Fonda

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da 19 giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

L’Inter cambia obiettivi

Si fa in salita la strada dell’Inter per Spence, l’eclitto giocatore del Tottenham fresco di medaglia di bronzo ai Mondiali. Gli Spurs sparano al rialzo e i nerazzurri stanno valutando diverse alternative, da Vanderson del Monaco, a Read del Feyenoord da Molina dell’Atletico a Doué. Tra i giocatori valutati dall’Inter per la fascia destra c’è invece anche Wilfried Singo. Il difensore del Galatasaray può giocare sia come esterno che come centrale di difesa. Perisic intantto sarebbe disposto a chiedere al PSV la cessione pur di tornare in nerazzurro.

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Juventus, bomber cercasi

Il PSG continua a chiedere 55 milioni per Kolo Muani (nonostante l’attaccante francese voglia tornare in bianconero e stia facendo tutto il possibile perché il trasferimento si concretizzi nelle prossime settimane visto che attualmente è fuori rosa e si allena con le giovanili), la Juventus non molla, ma valuta anche Richarlison, in uscita dal Tottenham. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027 e non viene considerato incedibile nel nuovo progetto tecnico degli Spurs. Caldo anche il nome di Pellegrino del Parma.

“Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente”: E’ Adrien Rabiot a far chiarezza sul suo futuro. La mezzala francese allontana le sirene di Allegri e del Napoli: rimarrà in rossonero.

Summervilla verso la Roma

La Roma punta forte su Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che nelle prossime ore si vedrà formalizzare l’offerta da 46 milioni di euro. Da giorni ormai la Roma lavorava per avere il sì dell’ex Leeds, che è prossimo ad accettare un ingaggio di poco superiore ai 4 milioni di euro.L’intesa totale non è ancora raggiunta ma c’è fiducia di raggiungere un accordo nel giro di 48 ore.

Il Napoli deve prima vendere

Nel mirino del Napoli restano l’ala argentina Exequiel Zeballos del Boca e il terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro ma sono in stand-by. Solo le cessioni sbloccano gli acquisti: Cajuste piace al Genoa; Zerbin e Hasa al Frosinone (su Zerbin anche il Verona); Cheddira al Padova e al Verona

Giallo sulla cessione di Romagnoli

La cessione di Alessio Romagnoli all’Al Sadd non è ancora arrivata alla conclusione. Nonostante l’accordo economico sia stato trovato da settimane, una serie di ostacoli (di carattere fiscale ma anche regolamentare visto che il campionato qatariota ha ridotto il numero di calciatori stranieri utilizzabili e tesserabili) continua a rallentare il trasferimento del difensore della Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le prossime 72 ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà finalmente sbloccarsi oppure se rischierà di saltare. L’intesa prevede circa 3 milioni di euro per la Lazio e un contratto triennale da 6 milioni netti a stagione per Romagnoli. Infine il Bologna sta sondando Matías Galarza Fonda, centrocampista, classe 2002, del River Plate che si è distinto nel Mondiale in corso con il Paraguay