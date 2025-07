Calciomercato: la Juventus raddoppia, Sancho più Hojlund, Milan vicino a Jashari ed Estupinan

Ferguson è della Roma, la Fiorentina sogna Kessie ma ha piano-B con Sohm, salta Laurentiè al Sunderland, il Genoa su Cutrone, Gollini alla Cremonese

Ventesimo giorno dopo il via ufficiale al mercato estivo e tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Doppio colpo Juventus

La Juventus – che deve risolvere diversi problemi davanti – è prossima a sferrare un duplice colpo. Si raddoppia l’affare con il Manchester United: nei colloqui con i Red Devils per Sancho – sempre più vicino – si è parlato anche di Rasmus Hojlund. Il danese, ceduto due estati fa dall’Atalanta per 70 milioni di euro, non rientra più nei piani di Amorim e la trattativa sta decollando. Trovato intanto l’accordo di massima per il trasferimento di Weah al Marsiglia di Roberto De Zerbi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Il Milan stringe per Jashari

Dal Club Brugge arriva un altro piccolo grande segnale in vista di un possibile trasferimento di Jashari in rossonero: il giocatore, infatti, non è stato convocato per la finale di Supercoppa del Belgio con l’Union Saint-Gilloise. In settimana si potrebbe chiudere l’affare. Passi avanti anche per Estupinan. La prima offerta del Milan era stata rifiutata dal Brighton, troppo pochi i 12 milioni di euro offerti. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, Tare è pronto ad arrivare a 15 milioni di euro per il terzino peruviano.

Ferguson alla Roma

Dopo l’arrivo di El Aynaoui la Roma si regala anche Evan Ferguson. L’attaccante irlandese del Brighton, ventuno anni ancora da compiere, è il secondo acquisto del nuovo corso giallorosso ma non finisce qua. C’è anche Daniele Ghilardi che piace tanto a Gasperini: il Verona lo valuta 12 milioni, dovendo dare il 50% alla Fiorentina, ma a 10 più bonus si può trattare. In uscita Pierluigi Gollini raggiungerà Cremona nelle prossime ore per le visite mediche e la firma con i grigiorossi. La Roma lo cede in prestito secco.

Laurentiè torna al Sassuolo

La Fiorentina è a caccia di un centrocampista: a Pioli piace Kessie ma il problema è l’ingaggio che percepisce in Arabia, anche se un tentativo verrà fatto. Per Sohm invece c’è da trovare un accordo con il Parma. Armand Laurienté non giocherà nel Sunderland la prossima stagione. Un colpo di scena imprevisto dopo che nella giornata di ieri il calciatore era volato in Inghilterra per le visite e poi la firma sul contratto. La decisione è già stata comunicata al Sassuolo che vedrà il francese tornare. L’accordo era da 20 milioni di euro ma è saltato definitivamente e probabilmente Laurienté opterà per un’altra soluzione.

Il nome nuove per l’attacco del Genoa è Patrick Cutrone, di proprietà del Como con cui ha per giunta rinnovato fino al 2028, ma che non rientra nei piani di Fabregas