Calciomercato: la Juventus respinge gli assalti per Cambiaso, Atalanta in pressing su Munoz. Comuzzo diretto in Bundesliga

Il quarantetreesimo giorno di mercato estivo a fare notizia sono i no di Juventus e Inter ad alcune offerte dall’estero e il pressing dell’Atalanta sull’attaccante per il post-Retegui. Novità anche su Comuzzo in casa Fiorentina.
Juventus, no al Tottenham per Cambiaso
Vicino a lasciare la Juventus nello scorso mercato di gennaio per il Manchester City, Andrea Cambiaso rappresenta oggi un pezzo imprescindibile nello scacchiere della squadra di Igor Tudor: nella giornata di oggi la società bianconera ha respinto l’assalto del Tottenham, che si era fatto avanti per il versatile laterale.
L’Inter: la risposta al Galatasaray su Sommer e Pavard
E un no secco è stato pronunciato anche dall’Inter di fronte al sondaggio del Galatasaray per Benjamin Pavard e Yann Sommer. Il club turco ha contattato gli agenti dei due nerazzurri e poi avanzato all’Inter una richiesta di prestito per il difensore francese: secca la risposta del d.s. Ausilio, Pavard verrà ceduto solo a titolo definitivo. Quanto a Sommer, il Gala chiedeva al portiere di avanzare la richiesta di rescissione del contratto con l’Inter, proposta che è stata rifiutata dallo stesso giocatore.
Atalanta: offerta per Muniz del Fulham
Per l’Atalanta è arrivato il momento di affondare il colpo per l’attaccante centrale chiamato a sostituire Mateo Retegui: l’obiettivo della Dea si è posato su Rodrigo Muniz, 24enne centravanti brasiliano del Fulham autore di 8 gol nella scorsa Premier League. La società bergamasca ha messo sul piatto 45 milioni di euro, si attende ora la risposta dei Cottagers.
Milan: arriva de Winter, saluta Bondo
In casa Milan oggi è stato il giorno di Koni De Winter, arrivato a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto quinquennale con i rossoneri da 1,8 milioni di euro. Intanto il club ha annunciato la cessione in prestito Warren Bondo alla Cremonese: il centrocampista era stato acquistato a gennaio dal Monza.
Fiorentina, Comuzzo verso la Bundesliga
Mentre il Liverpool piomba su Giovanni Leoni, un altro giovane difensore italiano potrebbe fare le valigie e trasferirsi all’estero: il Lipsia è infatti pronto a offrire 30-35 milioni di euro per il cartellino di Pietro Comuzzo, una cifra che farebbe fortemente vacillare la Fiorentina, fino a ieri decisa a trattenere il centrale.
Parma, Man ceduto al Psv
Saluta la serie A, invece, Dennis Man, talentuosa ala mancina del Parma: il rumeno è stato ceduto ai campioni d’Olanda del Psv in un’operazione da 8,5 milioni di euro più 2 di bonus. L’attaccante ha firmato un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione.