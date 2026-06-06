Calciomercato: la Juventus si fionda su Maignan, per il Milan spunta Goncalo Inacio

L'Inter sta per chiudere per Solet e Curtis Jones, in uscita Frattesi, Acerbi e Darmian. Alla Roma piace Vlasic, Sorloth dice sì a Spalletti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano ancora più di tre settimane all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

L’Inter sceglie i difensori

Aria di grossi cambiamenti per la difesa dell’Inter: incerto il rinnovo di de Vrij, sicuri gli addii di Acerbi e Darmian, da valutare la posizione di Pavard, rientrato dal prestito. Il primo obiettivo è Solet. L’intesa tra Ausilio e l’entourage del calciatore c’è già per un quinquennale a poco più di due milioni netti, non ancora l’accordo con l’Udinese che potrebbe arrivare per una cifra finale di 25 milioni, magari attraverso la formula di un prestito con obbligo di riscatto.

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In mediana continua la corte a Curtis Jones: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2027 con il Liverpool: ritenuta eccessiva la richiesta di 30 milioni a fronte di un’offerta iniziale di 20 milioni. Ne ballano 10, a metà strada si chiude. Gli farà posto Davide Frattesi.

La Juve su Maignan

Si inserisce un terzo incomodo per la porta della Juventus. Tra Vicario e Dibu Martinez spunta Maignan nonostante il rinnovo con il Milan fino al 2031 a 5 milioni più bonus. L’addio di Allegri e l’incertezza che regna in casa rossonera giocano a favore di Comolli, l’impressione è che in casa del Diavolo si vada verso una fuga generale. In attacco prende corpo l’idea Sorloth: l’Atletico Madrid ha aperto all’uscita dell’ex Villarreal, autore di 20 gol nell’ultima stagione pur non essendo un titolare. Spalletti lo vuole ma non si mollano ancora del tutto le piste Kolo Muani del Psg a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace.

Inacio l’ultimo nome per il Milan

Tornando al Milan secondo quanto riportato dal giornale portoghese “Record”, il Diavolo avrebbe avviato i primi contatti per Gonçalo Inácio, difensore centrale dello Sporting Lisbona. Il classe 2001, convocato per i prossimi Mondiali, ha un contratto fino al 2030 con il club lusitano, con cui quest’anno è sceso in campo 46 volte (3 gol e 3 assist).

La Roma ha messo nel mirino Nikola Vlasic: il trequartista va in scadenza nel 2027 ma al momento non sembra intenzionato a rinnovare con il Torino. Pronta un’offerta tra i 12 e i 15 milioni di euro. Il Trabzonspor a centrocampo ha scelto Ruslan Malinovskyi. Attraverso un comunicato ufficiale il club ha annunciato l’arrivo del trequartista ucraino classe 1993, svincolato dopo il termine del proprio contratto con il Genoa.