Calciomercato: La Juventus sul vice Donnarumma, Bastoni piace al Real Madrid, affare fatto per Castro alla Roma

Ottimismo per il ritorno in bianconero di Kolo Muani, rispunta anche Zirkzee, il Milan si fionda sul difensore del Barcellona Martin, Chalobah più lontano dal Como

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 25 giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

La Juve pensa a Kolo Muani più Zirkzee

L’allarme di Spalletti non rimarrà inascoltato in casa Juve. Dopo la vittoria di misura sullo Standard Liegi il tecnico aveva espresso il suo malumore per il mercato bloccato ma qualcosa si muove. Il lunghissimo tira e molla col Psg per Kolo Muani è alle battute finali e il bmber potrebbe arrivare in tempo per la tournée in Cina e Australia del prossimo fine settimana. Il Psg valuta Kolo Muani 50 milioni, la Juventus si è spinta a 40 con i bonus e attraverso un prestito condizionato: qualche milione subito e il resto la prossima estate in caso di qualificazione europea. La distanza c’è, però non sembra mancare la reciproca volontà di venirsi incontro. Soprattutto perché Kolo Muani, da due anni è considerato fuori dal progetto di Luis Enrique.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chevalier se salta Vicario

L’alternativa si chiama Zirkzee anche se l’uno non esclude l’altro: Massara punta a un’operazione in prestito condizionato, sulla falsa riga di quella che il Manchester United ha concesso al Barcellona per Rashford un anno fa. Sullo sfondo resta Mateo Pellegrino: il Parma valuta il centravanti 30 milioni, alla Continassa lo vorrebbero in prestito. Capitolo portiere: ai bianconeri piacciono Vicario e Suzuki, ma nelle ultime ore la Vecchia Signora avrebbe effettuato un sondaggio anche per Lucas Chevalier, in forza al Psg. Lo svela Rmc Sport. Da un anno con i parigini, l’ex Lille – inizialmente destinato ad essere il vice Donnarumma – è attualmente la seconda scelta di Luis Enrique per il ruolo dopo una prima parte di stagione giocata da titolare.

Il Real Madrid su Bastoni

Secondo El Nacional, noto portale della Catalunya, il Milan sarebbe da tempo sulle tracce di Gerard Martin. Duttile difensore del Barcellona, il 24enne è seguito anche dal Chelsea. Il classe 2002 è sotto contratto con i blaugrana fino al 2028. L’Inter stringe per Romero e potrebbe cedere Bastoni. Sul difensore si registra l’interesse del Real Madrid continua a lavorare per completare il reparto dopo gli arrivi di Marc Cucurella e Denzel Dumfries. Un’offerta vicina ai 60 milioni di euro renderebbe l’Inter disponibile a trattare.

Gasperini ha trovato il suo nuovo attaccante, la Roma ha trovato l’accordo col Bologna per Santiago Castro: 30 milioni di parte fissa più 5 di bonus per l’argentino. Si complica l’affare Chalobah per il Como. Una call tra il ds Ludi e i vertici del Chelsea è finita con il club di Londra restio ad accettare l’ultima offerta dei lariani per il difensore centrale inglese. Il Cagliari infine sta pensando di ingaggiare Matteo Darmian, 36 anni, reduce dalla lunga esperienza con l’Inter e svincolato