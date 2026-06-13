Calciomercato: la Roma si fionda su Pulisic, il Milan può perdere anche Modric, Chiesa verso il ritorno alla Juventus

I giallorossi vogliono Capitan America, Dybala mette in dubbio la permanenza in Capitale, Frattesi piace a Spalletti, Reynaud è già bianconero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano ancora più di due settimane all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

La Roma su Pulisic

Questa notte ha fatto il fenomeno con la maglia degli Usa contro il Paraguay (un assist e mezzo prima di uscire precauzionalmente per un dolore al polpaccio dopo 45′) ma Pulisic dopo i Mondiali potrebbe non rientrare al Milan. Su di lui ha messo gli occhi D’Amico. Il neo ds della Roma ha individuato in capitan America l’alternativa a Grenwood. Il giocatore è in scadenza 2027 (con opzione di rinnovo fino al 2028 in favore dei rossoneri) ma non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo fino al 2030 che il Milan gli ha prospettato.

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I rossoneri rischiano di perdere anche Modric. Secondo alcune indiscrezioni rilanciate da autorevoli fonti spagnole, infatti, il play croato potrebbe decidere di ritirarsi al termine del Mondiale: per lui si prospetta, già dall’anno prossimo, un futuro nella dirigenza del Real Madrid, con Florentino Perez pronto a riaccoglierlo a braccia aperte e a farne spalla di Mourinho per la ricostruzione delle merengues.

Due nomi per il ruolo di ds del Milan

Intanto dopo il no di Rangnick va colmato il ruolo di direttore sportivo, le piste al più calde sono due. In pole ci sarebbe Markus Krosche, 45enne attuale ds dell’Eintracht Francoforte e dietro di lui Devin Ozek, giovanissimo (classe 1995, 31 anni) direttore sportivo ex Fenerbahce che è stato tra gli artefici della Bundesliga vinta dal Leverkusen con Xabi Alonso.

I primi colpi di Carnevali

Con l’arrivo di Carnevali cambiano anche le strategie di mercato della Juve che sarà più “italiana”. Piace molto Frattesi che proprio Carnevali aveva lanciato al Sassuolo. I nerazzurri lo valutano 30 milioni ma i buoni rapporti tra il neo-ad juventino e il presidente interista Marotta sono una garanzia in tal senso. La Vecchia Signora sta riflettendo anche sull’ipotesi di riprendersi Chiesa, pronto a lasciare Liverpool dove non ha trovato lo spazio sperato. Intanto la Juventus ha definito l’ingaggio a titolo definitivo di Louis Reynaud, difensore centrale mancino classe 2008 prelevato dal Tolosa che vanta diverse presenze tra la squadra riserve e l’Under 19 francese. Il mancino verrà inizialmente inserito nel progetto della Juventus Next Gen.

Scatta l’allarme Dybala a Roma. Da Cordoba la Joya a Espn è stato piuttosto vago sul suo futuro: “Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese. Per rispetto nei confronti del club, non parlerò del mio futuro perché non ho ancora deciso. Nel calcio non si sa mai, molte volte ho pensato che sarebbe successa una cosa e invece è successo tutt’altro. Il Boca? È un’opzione, vedremo, come ce ne sono altre. Anche l’Instituto, così la gente non si arrabbia”. Anche Soulè potrebbe lasciare i giallorossi. Piace molto al Borussia Dortmund e all’Aston Villa: entrambe sembrano disposte a mettere sul piatto 40 milioni di euro, garantendo alla Roma una plusvalenza di circa 22. Trovato infine l’accordo Roma e Genoa per la conferma di Baldanzi al Grifone. Operazione da 9,5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto, definito lo scambio di documenti.