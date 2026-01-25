Calciomercato: Lazio toglie Romagnoli dal mercato e denuncia ai carabinieri boicottaggio su Samardzic, Roma scatenata

Il ds biancoceleste Fabiani ha evidenziato turbative anche per Loftus-Cheek, la Juve ha il piano-B in attacco, tra Milan e Maignan trovato l'accordo

E’ partito da 25 giorni ed è sempre più scoppiettante il mercato invernale che lascia presagire diversi colpi. Tutte le trattative di giornata.

La Lazio toglie Romagnoli dal mercato Colpo di scena sul caso-Romagnoli. Il difensore aveva salutato tutti per raggiungere Mancini all’Al Sadd (per lui triennale da 6 milioni a stagione) ma oggi la Lazio ha bloccato tutto come reso noto con un comunicato ufficiale: “La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra”. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lazio boicottata sul mercato?

La tensione resta a mille in casa Lazio. Dopo le scintille a distanza tra Lotito e Sarri La Repubblica rivela che il ds Angelo Fabiani si è recato presso i carabinieri di Trastevere per denunciare possibili turbative nelle trattative per Loftus-Cheek e Samardzic, non arrivati da Milan e Atalanta, oltre che per quella per Taylor, poi arrivato dall’Ajax. L’ipotesi di reato è di diffamazione aggravata e aggiotaggio con Ylan Singer, agente internazionale che avrebbe interferito, senza averne alcun titolo, nelle operazioni della Lazio.Vengono allegati messaggi che Singer avrebbe mandato al procuratore di Taylor: “Guido (Albers, ndr), stiamo evitando che firmino Loftus e Samardzic: le persone con cui sono qui sono persone molto potenti e non posso dirgli che non rispondi al telefono”. Albers avrebbe avvisato Fabiani che si è rivolto ai carabinieri.

Scade l’ultimatum della Juve su En-Nesyri

Domani scade l’ultimatum della Juve su En-Nesyri: l‘accordo col Fenerbahce c”è ma non con il giocatore che aspetta una telefonata da Siviglia. La prima alternativa torna ad essere Zirkzee, vecchio pallino dei tempi di Thiago Motta allenatore. In seconda battuta c’è Matete. Piace anche l’esterno Juanlu, seguito anche dal Napoli. Manca solo l’ufficialità ma è tutto fatto tra Milan e Maignan: il portiere francese firmerà il rinnovo di contratto fino al prossimo giugno del 2031 con un ingaggio praticamente raddoppiato.

Luis Henrique verso l’addio

Ore decisive per il futuro di Luis Henrique: l’esterno dell’Inter piace al Besiktas che lo vorrebbe subito ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Bournemouth. In entrata crescono le quotazioni di Perisic: il croato è pronto al braccio di ferro col Psv, che dal canto suo aspetta di capire se proseguirà o meno il suo cammino in Champions prima di decidere sulle cessioni. Il Milan continua a seguire Dragusin senza dimenticare il sogno Gatti ma intanto è vicino al giovane Cissè, difensore centrale che gioca alla Be Sport Academy, partner del Barcellona. La Roma infine segue Methalie del Tolosa per la fascia, e in più Sauer del Feyenoord e Tel del Tottenham.