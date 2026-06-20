Calciomercato: Lazio su Zaniolo, l'Atalanta pensa a un De Ketelaere-bis con Jashari, Milan su Hijulmand

De Vrij non rinnoverà con l'Inter e potrebbe firmare col Panathinaikos, Noa Lang nel mirino della Fiorentina che pensa anche a Mandas in porta

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mancano ancora undici giorni all’apertura ufficiale del mercato ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Atalanta scatenata, piace Jashari

L’Atalanta ha un tesoretto da investire sul mercato. I nerazzurri hanno ceduto Ederson per 45 più bonus allo United. Con l’addio di Palestra arriveranno a un totale di 100 milioni incassati. Ora si passa agli acquisti. Il primo obiettivo è Gaetano del Cagliari che però vorrebb 20 milioni che l’Atalanta non intende spendere meno. Piace anche Jashari, che l’anno scorso è arrivato al Milan dal Bruges per quasi 40 milioni di euro. L’idea è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto per ripetere l’operazione De Ketelaere.

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Zaniolo piace alla Lazio

Idea Zaniolo per la Lazio: l’Udinese lo ha riscattato dal Galatasaray ma non è convinta di tenerlo. Il jolly offensivo ha un contratto fino al 2029 a 1,2 milioni a stagione. Al Galatasaray ne guadagnava 3. Lotito prima però deve vendere. Nell’Inter Pavard è tornato dal prestito ma dovrebbe giocare ancora in Francia, piace al Lille. Verso l’addio anche De Vrij: l’olandese, in scadenza di contratto, sembra destinato al Panathinaikos, che gli avrebbe offerto un contratto biennale. Si chiude così un ciclo durato otto anni, iniziato nel 2018 con l’arrivo a parametro zero dalla Lazio.

Prime mosse del Milan. Il neotecnico Amorim avrebbe chiamato Maignan e Rabiot per convincerli a rimanere. Piace anche Hjiulmand, è uno dei suoi fedelissimi. Amorim l’aveva già portato da Lecce a Lisbona. Ora potrebbe liberarsi dallo Sporting per il Milan. Il Lione è interessato all’attaccante bianconero Openda. Dopo Eintracht, Monaco e Nottingham Forest un altro club europeo ha messo gli occhi sul belga, unico attaccante che la Juve – che sta provando a convincere Vlahovic – sicuramente non intende confermare.

La Fiorentina su Noa Lang

La Fiorentina ha messo nel mirino Noa Lang. Lo scrive La Nazione. Il giocatore è tornato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray, Paratici e Manna ne avrebbero già parlato e l’olandese potrebbe andare in prestito alla corte di Grosso. Nel caso in cui salutasse David De Gea in pole per la porta ci sarebbe Christos Mandas. Il portiere greco, reduce dall’esperienza in prestito al Bournemouth dalla Lazio

Il Genoa punta sulla linea verde. Tra i nomi più seguiti c’è quello di Franz-Ethan Meichtry, centrocampista svizzero classe 2005 in forza al Thun. Piace anche Maurits Kjaergaard del Salisburgo e stanno monitorando anche Elliot Stroud, esterno mancino svedese nato nel 2002 e attualmente in forza al Mjallby.