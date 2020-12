Calciomercato, le mosse del Milan

È tempo di pensare al mercato in casa rossonera. Il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini si è riunito a Milanello con il direttore sportivo Massara, il capo scout Geoffrey Moncada e il direttore organizzativo Hendrik Almstadt per decidere le strategie della prossima sessione di gennaio.

L’obiettivo di questo mercato sarà uno solo: cercare un difensore centrale che possa alternarsi con sicurezza ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. Il nome giusto, condiviso da tutti, è quello di Ozan Kabak, centrale attualmente in forza allo Schalke 04.

Già durante la finestra del mercato estivo il Milan aveva trattato questo giocatore. L’offerta era di 15 milioni di euro, ma allora non si è arrivati a una conclusione. Adesso, con la situazione economica del club della Ruhr in netto peggioramento, si ritorna a parlare. La volontà del giocatore di cambiare maglia non fa che aumentare la possiblità di concludere questa operazione, magari anche a cifre più favorevoli rispetto a qualche mese fa.

Si stanno valutando poi, internamente al club, le posizioni di Musacchio e Duarte. I due non sono titolari, e con le condizioni giuste potrebbero partire, il secondo anche durante questa sessione di calciomercato.

Per quanto riguarda la questione rinnovi, se quello di Calhanoglu non fa registrare passi avanti, discorso diverso è quello relativo a Kessie. Il calciatore ivoriano ex Atalanta è letteralmente rinato con la cura Pioli, diventando un punto di riferimento in mezzo al campo e uno dei senatori dello spogliatoio. Il suo contratto terminerà alla fine della prossima stagione, ma la volontà di Maldini è quello di continuare assieme.

OMNISPORT | 03-12-2020 13:13