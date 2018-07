Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 5 luglio 2018

16:35 Dall'Inghilterra: Vecino andrà al Chelsea

Matias Vecino sembra sempre più destinato a un futuro in Premier League. Nelle scorse settimane, il centrocampista uruguagio era stato accostato con insistenza al Tottenham, mentre adesso pare che anche il Chelsea sia fortemente interessato al suo cartellino. Secondo quanto riporta Sport Witness, il giocatore dell' Inter si trasferirà ai Blues non appena Maurizio Sarri si siederà sulla panchina del club londinese.

16:10 Cristiano Ronaldo-Juventus, fissata la data

Sale l' attesa dei tifosi della Juventus per l' arrivo di Cristiano Ronaldo. I media spagnoli hanno intanto dettagliato l' addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid : mercoledì l' agente del fuoriclasse lusitano, Jorge Mendes. Se valgo 100 milioni è perché non mi vogliono , è lo sfogo che Ronaldo ha fatto trapelare , subito riportato da Marca. Intanto si diffondono anche le prime immagini della presunta nuova casa di Cristiano Ronaldo : una dimora di lusso fuori Torino. Il dettaglio dell'operazione

15:25 Il Betis preoccupa l'Inter

Con la partenza di Fabian Ruiz in direzione Napoli, il Betis Siviglia ha deciso di puntare su William Carvalho. Il centrocampista portoghese è un vecchio pallino dell' Inter che già a gennaio aveva provato ad aggiudicarselo, ma la società spagnola potrebbe battere sul tempo i nerazzurri.

14:20 Psicosi Ronaldo-Juve: avvistamenti a Torino, spuntano le maglie

Cresce con il passare delle ore, a Torino e non solo, la psicosi Cristiano Ronaldo. Dall' incredulità nei confronti delle prime indiscrezioni, i tifosi della Juventus sono passati allo stupore, fino all' euforia delle ultime ore. Su Twitter già si diffondono le foto della nuova maglietta ufficiale numero 7 della Juve, che l' Adidas sta già stampando, secondo le indiscrezioni. Il dettaglio dell'operazione

13:40 Altri due indizi avvicinano Ronaldo alla Juventus

Il Real Madrid ha postato sul proprio profilo Twitter la foto della pubblicità per la vendita delle maglie della prossima stagione ma nell' anteprima non è presente Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese non figura neanche nello spot ideato dalla Emirates per confermare la collaborazione con i Blancos.

12:45 Inter-Dembelé, passi in avanti

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport , Mauricio Pochettino si sarebbe rassegnato all' idea di perdere il centrocampista , in scadenza nel 2019 , e avrebbe scelto N' Zonzi , attualmente al Siviglia , per sostituirlo. Grande amico di Radja Nainggolan, Dembelé, che vuole l' Inter, è valutato dagli Spurs 30 milioni di euro circa, a causa della ricca offerta da parte di un club cinese : ma il mercato cinese chiude il 13 luglio e il prezzo del cartellino è destinato a scendere.

12:30 Mistero sul post della signora Gonalons

Monchi e Di Francesco hanno grande stima di maxime Gonalons e sono sicuri che la prossima sarà la stagione del suo riscatto, con ventitre presenze e zero reti nella Capitale. A far discutere è però un post su Instagram della moglie di Gonalons che, rispondendo a un' amica che le chiedeva quando sarebbero tornati a Roma con il figlio Eden, ha risposto : A Roma mi sa che non torniamo, scrivimi in privato.

12:00 Di Francesco fa il punto sul mercato

Ospite del quotidiano Il Centro, l' allenatore della Roma Eusebio Di Francesco dice la sua sull' inizio di calciomercato : Il nostro ds Monchi si è portato avanti con il lavoro, si è mosso con velocità. Stamo facendo della valutazioni per sfoltire la rosa e altre ne faremo durante il ritiro.

11:50 Juventus-Ronaldo: per i bookmakers è fatta

L' ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi sostiene che abbia già firmato, da Spagna e Portogallo invece rivelano che a ore sarà data l' ufficialità del passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

09:45 Ronaldo-Juventus, la rivelazione di Luciano Moggi

L' ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha movimentato la serata di mercoledì postando un tweet che ha esaltato i tifosi bianconeri, in attesa di novità sull' affare Cristiano Ronaldo. Ha già firmato con la Juventus. Ronaldo poteva essere della Juve già nel 2003, ma l' affare sfumò. Nelle prossime ore si deciderà il futuro di CR7 : un' accelerata all' affare voluta anche dalla Juventus che vuole capire il prima possibile se ci sono davvero i margini per un' operazione del genere. Il dettaglio dell'operazione

08:05 Ronaldo, la Juve adesso ha fretta: "Questione di ore"

O la va, o la spacca : secondo il quotidiano Record, sarebbe ormai solo questione di ore. Intanto in rete rispuntano le parole di alcuni mesi fa di Cristiano Ronaldo, poco dopo la splendida rovesciata contro la Juve in Champions League : Che mi applauda uno stadio come quello della Juventus che ha visto un grande calcio e grandissimi giocatori mi ha reso felice e emozionato perché la Juve mi è sempre piaciuta, fin da bambino. Il dettaglio dell'operazione

