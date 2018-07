Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 6 luglio 2018

13:40 Svelato il mercato del Milan: ecco chi deciderà le cessioni dei big

Massimiliano Mirabelli ai microfoni di Sky spiega le strategie di mercato del Milan in un' intervista a Sky. Sarà il Milan di Gattuso. L' anno scorso il Milan era scatenato, per ragioni evidenti, è tutto bloccato : L' anno scorso, quando abbiamo costruito la squadra, abbiamo creato una base giovane, ora dovevamo lavorare su tre innesti. Se Rino vorrà fare a meno di un big lo ascolteremo e valuteremo cosa fare. Il dettaglio dell'operazione

12:55 Ronaldo-Juventus imminente: non si accettano più scommesse

In Spagna e in Italia i media danno ormai per certo l' affare del secolo, ovvero l' addio di Cristiano Ronaldo al Real per trasferirsi alla Juventus. A convincere CR7 a dare la sua parola ai bianconeri è stato invece il modo in cui Andrea Agnelli si è rapportato con lui, chiamandolo 28 volte per trasmettergli questo messaggio : Cristiano e solo Cristiano è l' uomo che può fare ancora più grande un club storico come la Juventus e portare la Champions League a Torino. Il dettaglio dell'operazione

12:05 I Lupi si gettano su André Silva

L' attaccante del Milan André Silva potrebbe lasciare i rossoneri in estate : oltre la pista Monaco, per la punta portoghese si aprono anche le porte della Premier League.

09:45 Milan, Mr. Li non molla: spunta una pista asiatica

Yonghong Li deve versare i famosi 32 milioni di euro anticipati dal fondo Elliott. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in realtà, trovato i 32 milioni di euro necessari per restare in sella al Diavolo ed impedire al fondo Elliott di prendere il timone del comando. Da tempo sono noti due imprenditori interessati al Milan. Tuttavia, prima di decidere a chi consegnare il Milan, Yonghong Li è chiamato a sanare il debito con il fondo Elliott. Il dettaglio dell'operazione

09:25 Ufficiale: Bruno Peres al San Paolo

Con un comunicato ufficiale, il San Paolo ha confermato l' arrivo di Bruno Peres dalla Roma. L' esterno brasiliano non ha accettato la corte del Torino e, alla fine. Bruno Peres si trasferisce al San Paolo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

09:15 La Lazio pesca in casa Milan

In attesa di novità sul fronte cessioni, la Lazio pensa anche ad acquistare. La trattativa con Acerbi è in stand-by ma ci sarebbero altri due obiettivi, entrambi rossoneri. I biancocelesti sarebbero interessati a Gustavo Gomez, accostato anche al Boca Juniors. Il Diavolo attende proposte concrete.

08:05 CR7 ha dato la sua parola ad Agnelli

Secondo il noto media spagnolo, Cristiano Ronaldo avrebbe già dato la sua parola al presidente della Juventus Agnelli. Il rispetto dei tifosi bianconeri, la voglia di rimettersi in gioco altrove, questi i fattori che starebbero spingendo CR7 ha trasferirsi a Torino. Un' indiscrezione rivela che l' accordo verbale tra CR7 e Perez sarebbe già scaduto. Potrebbero anche diventare contropartite tecniche da tenere in considerazione per convincere il presidente Perez a liberare CR7. Il dettaglio dell'operazione

07:45 Milan, nuova pretendente per Kalinic

Il Milan ha fretta di piazzare i vari Kalinic e Andrè Silva per incassare i soldi necessari per vestire di rossonero Zaza. Kalinic sembrava destinato a diventare un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid ma ci sarebbe una nuova pista. Sul croato, secondo Sky Sport, ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen, convinto che l' ex Fiorentina possa essere l' uomo giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo.

07:40 Roma, nel mirino un eroe della Svezia

La Roma non ha ancora terminato le cartucce. Nel mirino di Monchi, ci sarebbe il 26enne Forsberg, centrocampista della Svezia, la nazionale sorpresa del Mondiale. L' arrivo di Forsberg potrebbe portare all' addio di qualche giocatore attualmente nella rosa giallorossa.

