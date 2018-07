Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 9 luglio 2018

11:30 Milan, si lavora con il Barça per un difensore

Una delle rivelazioni di questo Mondiale è sicuramente Yerry Mina, difensore colombiano che ha segnato tre gol in Russia, che nelle ultime ore è entrato nel mirino del Milan. Il Barcellona , club che ha prelevato il classe 1994 a gennaio , sarebbe disposto a trattare sulla base del prestito per garantire all' ex Palmeiras il minutaggio che in blaugrana è riservato a Piqué e Umtiti.

11:15 Napoli-Benzema, Ancelotti decisivo

Per ridurre il gap con la Juventus e regalare ai tifosi un top player, il Napoli sta puntando su Karim Benzema, attualmente al Real Madrid. L' ex Lione ha da sempre un gran rapporto con il suo ex allenatore che lo ha allenato per due stagioni a Madrid, e questo potrebbe facilitare il trasferimento.

11:05 Valdano: "Ronaldo alla Juve? Scelta non intelligente"

L' ex direttore sportivo del Real Madrid Jorge Valdano a Radio Onda Cero dà il suo parere sul possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Lui alla Juve ? Lasciare il Real Madrid non è una decisione intelligente ed io ritengo CR7 una persona molto intelligente. Sul futuro Pallone d'Oro, per Valdano tra i favoriti ci sono Neymar e Modric : Il brasiliano ha mezzi davvero spaventosi : velocità, qualità, capacità di inventare.

10:40 Lippi: "Ronaldo alla Juve? Tutti contenti"

Parlando ai microfoni di Radio Rai Uno, l' ex commissario tecnico dell' Italia ed ex allenatore della Juventus Marcello Lippi ha voluto dire la sua sull' affare che porterebbe Cristiano Ronaldo in bianconero : Nella Juve ci sono giocatori intelligenti, motivo per cui vincono, e per questo capiscono che Ronaldo deve avere un ingaggio diverso. Ronaldo è diventato un attaccante puro e ha una percentuale di realizzazione fenomenale.

09:30 Roma, cercasi offerte per Strootman

Dopo i tantissimi acquisti di queste ultime settimane, Monchi sta pensando a come rientrare di buona parte degli investimenti. Si parla, di una possibile cessione di Strootman. L' olandese ha ribadito di voler restare a Roma ma, davanti ad offerte importanti.

08:35 Napoli, Sarri al Chelsea grazie a Jorginho

Mentre il Napoli di Ancelotti inizia, il raduno, Sarri potrebbe, nel giro di qualche ora, diventare, finalmente, il nuovo allenatore del Chelsea. L' eventuale approdo di Sarri al Chelsea dovrebbe portare anche all' addio definitivo di Conte, attualmente al raduno dei Blues ma, ovviamente, fuori dal progetto del club inglese. L' ex allenatore della Juventus attende di risolvere il contratto con il Chelsea. Si parla, di un possibile approdo di Benzema al Napoli. Il dettaglio dell'operazione

07:55 Inter-Rafinha, non è ancora finita

Dopo aver perso Cancelo, diventato un nuovo giocatore della Juventus, l' Inter potrebbe, a sorpresa, riavere Rafinha per la prossima stagione. Il brasiliano è tornato al Barcellona. Solo l' Inter è interessata a Rafinha, un motivo in più per costringere il club spagnolo a tornare a trattare con la società nerazzurra e trovare un accordo ad una cifra inferiore. Rafinha ha, fatto sapere di avere un debole per i nerazzurri.

07:30 Milan, due opzioni per Kalinic

Il futuro di Kalinic non è ancora chiaro. L' unica certezza è che lascerà il Milan. Erceg, ha parlato del futuro del suo assistito che, probabilmente, sarà nella Liga. L' Atletico Madrid è interessato, ma anche il Siviglia. Si attende l' offerta giusta per chiudere l' affare e salutare il croato.

Virgilio Sport - 9-07-2018