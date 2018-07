Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 10 luglio 2018

09:30 Inter, Eder verso la Cina

Complice l' arrivo di Lautaro Martinez, il futuro di Eder pare sempre più lontano dall' Inter. Il 31enne attaccante, accostato anche alla Sampdoria, pare destinato a lasciare il campionato italiano, nonostante la sua voglia di restare ancora all' Inter. Si parla, di un suo trasferimento in Cina. Il nazionale azzurro indossa la casacca dell' Inter dal gennaio del 2016.

08:50 Juve, doppia offerta per Kean

In attesa di novità sul fronte CR7, si parla del futuro del giovane bomber Kean che dovrebbe essere all' estero. Dopo il prestito all' Hellas Verona, il 18enne attaccante è rientrato alla Juventus ma, molto probabilmente, farà presto le valigie. La Juventus, chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Cosa è successo ieri lunedì 9 luglio 2018

Ronaldo-Juventus, arriva la svolta tanto attesa. Gigi Buffon è inquieto per Ronaldo. Mirabelli ha una certezza: "Suso mai all'Inter". Inter, Mauro Icardi svela il suo futuro. Niente Milan per Wilshere. Mercato Milan, Gattuso: "Ecco cosa ci serve". Inter-Rafinha, non è ancora finita. Roma, bufera su Florenzi. Tifosi furiosi. CR7, vacanza bollente con Georgina aspettando la Juve. Milan, si lavora con il Barça per un difensore. Napoli-Benzema, Ancelotti decisivo. Valdano: "Ronaldo alla Juve? Scelta non intelligente". Lippi: "Ronaldo alla Juve? Tutti contenti". Roma, cercasi offerte per Strootman. Napoli, Sarri al Chelsea grazie a Jorginho. Milan, due opzioni per Kalinic.

Virgilio Sport - 10-07-2018 | 09:30