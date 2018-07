Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 11 luglio 2018

09:25 Milan, Gattuso pensa ad un ex

Gattuso avrebbe richiesto un ex giocatore del Milan. Il 31enne slovacco, ha giocato in Turchia, al Trabzonspor. Kucka potrebbe diventare il vice di Kessie. Il suo addio dal Milan fu la conseguenza di un difficile rapporto con l' ex tecnico rossonero Montella.

09:15 Roma, torna in gioco Chiesa

Il mercato della Roma potrebbe non essere finito. In attesa di offerte sul fronte Alisson , Monchi , uomo mercato dei giallorossi , starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per l' attacco. Oltre a Berardi, occhi puntati su Chiesa. I giallorossi sarebbero pronti ad una nuova offensiva per il gioiello della Fiorentina, molto stimato da Di Francesco.

08:45 Napoli, DeLa pronto a rispondere alla Juventus

Reduce da una stagione in cui ha lottato, fino alla fine, per lo Scudetto proprio con la Juventus, avrebbe intenzione di rispondere all' acquisto di CR7 con un colpo da prima pagina che possa permettere alla squadra di Ancelotti di non sentirsi inferiore alla corazzata bianconera. L' argentino, con la maglia del Napoli, ha fatto sognare i tifosi. L' impressione è che, il Napoli farà di tutto per regalare al suo popolo un top player che valga come risposta al colpo del secolo bianconero. Il dettaglio dell'operazione

07:55 Il Napoli pesca in Senegal

In attesa del grande colpo di mercato dell' estate, il Napoli si concentra sull' esterno di difesa. Viste le difficoltà nella trattativa per arrivare a Lainer, compagno di nazionale di Koulibaly. In grado di giocare su entrambe le fasce , Sabaly , di proprietà del Bordeaux , viene valutato circa 12 milioni di euro. Dotato di un gran fisico, potrebbe essere proprio Sabaly l' esterno che sta cercando Ancelotti.

Cosa è successo ieri martedì 10 luglio 2018

Virgilio Sport - 11-07-2018 | 09:25