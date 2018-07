Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 12 luglio 2018

15:25 Messaggio a sorpresa, ora è Marcelo a far impazzire la Juventus

Prima il like su Instagram alla Juventus, ora il sorprendente messaggio a Cristiano Ronaldo : adesso è Marcelo a far sognare i tifosi bianconeri. Presto saremo di nuovo insieme, le parole di Marcelo. La Juventus ha dominato in Italia negli ultimi anni e spero lui ci aiuti a continuare. Il dettaglio dell'operazione

12:10 Eder vola in Cina

L' attaccante dell' Inter è a un passo dalla Cina. Si attendono novità sul fronte Mousa Dembelé, che continua ad avere pretendenti proprio in Cina ma preferirebbe vestire la maglia del Biscione. L' Inter però non va oltre il prestito, con diritto di riscatto per il centrocampista del Tottenham.

11:25 Scambio di top player tra Napoli e Milan: Ancelotti dice sì

Aumentano drasticamente le percentuali di uno scambio di top player tra Napoli e Milan. Secondo quanto riporta la Repubblica, la richiesta di Ancelotti è puramente tattica : Carletto vorrebbe giocatori abili tra le linee, in grado di giocare nel suo classico 4 - 2 - 3 - 1. È stato immobilizzato, è il tweet del Napoli. Ha un panorama magnifico, così Ancelotti a Dimaro. Il dettaglio dell'operazione

08:35 Roma, c'è la mega offerta per Alisson

Il Liverpool irrompe nella corsa per Alisson. I Reds, approfittando degli indugi di Real Madrid e Chelsea, sono pronti a passare in pole position con una offerta da 60 milioni di euro più 5 di bonus : una somma vicina a quella richiesta dalla Roma. Alisson ha trovato da tempo un accordo con il Real Madrid, che però non è ancora riuscito ad arrivare a un' intesa con la Roma. Alisson in Premier guadagnerebbe 6 milioni di euro l' anno per 5 stagioni.

08:31 Juve, dopo Ronaldo si vende: via tre pezzi pregiati

Salita alla ribalta mondiale per l' acquisto di Cristiano Ronaldo, la Juventus ora si concentra sul fronte cessioni. Tra i giocatori sicuramente blindati c' è invece Miralem Pjanic, che sui social ha espresso tutta la sua felicità per l' arrivo di Ronaldo. Il dettaglio dell'operazione

07:55 Ronaldo-Juve: in Spagna c'è chi schiuma rabbia

In Spagna c' è chi schiuma rabbia per il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. il Real Madrid non troverà un giocatore da cinquanta gol a stagione e la Juventus deve cominciare a pensare come ammortizzare i 345 milioni di euro che si troverà a sborsare per un calciatore che compità 34 anni a febbraio ha sostenuto Garcia - Ochoa.

