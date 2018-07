Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 13 luglio 2018

11:55 Juventus, scoppia il caso Higuain: il Pipita non ci sta

Gonzalo Higuain è pronto a lasciare la Juventus, ma vuole farlo alle sue condizioni. Il clamoroso colpo di Cristiano Ronaldo mette automaticamente sul mercato l' attaccante argentino, ma la cessione al Chelsea non è così semplice. I tifosi della Juventus dovranno pazientare ancora un po per vedere all'opera il suo sostituto. Cristiano Ronaldo si sta godendo le vacanze in Grecia insieme alla sua famiglia, e agli amici.

11:15 Roma, se parte Alisson può arrivare Suso

Secondo quanto riporta il Messaggero, la Roma starebbe pensando a Suso per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Per questo motivo sarà quindi necessaria una cessione di lusso in casa giallorossa per poter puntare allo spagnolo e il maggior indiziato a partire è sempre Alisson Becker.

10:35 Napoli, mossa a sorpresa: Ancelotti vuole un interista

Il Napoli cerca alternative per le fasce. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l' agente di Danilo D'Ambrosio, a Dimaro. La trattativa si preannuncia però complicata : l' Inter lo considera incedibile anche perché ha bisogno di un altro giocatore nello stesso ruolo.

09:20 Milan, è giallo Bonucci. A rischio Fassone e Mirabelli

Leonardo Bonucci sta valutando l' addio al Milan. Sempre secondo la Rosea, il Milan accontenterebbe Bonucci solo se fosse lui a esprimere il desiderio di trasferirsi, e finora il giocatore non si sarebbe fatto avanti. Si sussurra di un possibile ritorno di Leonardo nella dirigenza del Milan. Fassone e Mirabelli verso l' addio : secondo la Gazzetta l' ex fantasista rossonero è in corsa per il ruolo di direttore generale.

08:15 Effetto Ronaldo: Juve, colpi top in difesa e a centrocampo

L' arrivo di Cristiano Ronaldo è solo l' inizio : i bianconeri stanno pianificando colpi d' altissimo livello in difesa e a centrocampo. A centrocampo, ormai vicinissimo al Real Madrid, i tifosi della Juventus sognano il ritorno del beniamino Paul Pogba.

Cosa è successo ieri giovedì 12 luglio 2018

Mourinho pronto a far arrabbiare gli interisti. Milan, per Gomez spunta l'Udinese. Il Liverpool si inserisce per Pjaca. Messaggio a sorpresa, ora è Marcelo a far impazzire la Juventus. Eder vola in Cina. Scambio di top player tra Napoli e Milan: Ancelotti dice sì. Roma, c'è la mega offerta per Alisson. Juve, dopo Ronaldo si vende: via tre pezzi pregiati. Ronaldo-Juve: in Spagna c'è chi schiuma rabbia.

