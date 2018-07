Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 15 luglio 2018

13:55 Juventus, rifiutato uno scambio stellare con il Chelsea

Tutti euforici, ad eccezione di Gonzalo Higuain, la cui avventura in bianconero sembrerebbe ormai giunta ai titoli di coda. È proprio per questo motivo che, secondo quanto riferito da La Stampa, la Juventus avrebbe rifiutato l' offerta presentata dal Chelsea di Maurizio Sarri, disposto a tutto pur di avere nuovamente a disposizione il Pipita dopo la stagione a Napoli. I Blues avrebbero proposto uno scambio con Alvaro Morata, che ha già vestito la maglia bianconera in passato. Il dettaglio dell'operazione

13:20 Kalinic, il Milan non fa sconti

Accelerata per la trattativa per il trasferimento di Kalinic all' Atletico Madrid. Secondo quanto riporta Tuttosport, l' Atletico Madrid spinge per trovare un' intesa con il Milan, che però non accetterà offerte inferiori ai 20 milioni di euro.

11:20 Cristiano Ronaldo, l'incredibile rivelazione di De Laurentiis

Secondo quanto trapela dalle ultime indiscrezioni di calciommercato, infatti, il fuoriclasse portoghese sarebbe stato proposto anche al Napoli prima di accettare la ricchissima offerta della Juventus. Ronaldo era stato proposto pure al Napoli. Dopo aver dato vita ad un duello entusiasmante nella passata stagione per lo Scudetto, dunque, Juventus e Napoli si sono sfidate anche in sede di mercato. Anche per il Matador, a frenare il Napoli è il principesco ingaggio percepito della stella del Psg. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri sabato 14 luglio 2018

Milan, clamorosa presa di posizione dei tifosi su Leonardo. Roma, i tifosi contestano Florenzi. Jorginho, addio al Napoli con gaffe. Napoli, l'erede di Jorginho è in casa. Juventus, ecco come Ronaldo ha già "umiliato" Dybala. Sarri-Chelsea, il legale fa chiarezza. Juve, c'è una nuova pretendente per Sturaro. Ilicic: "Inter? Il mercato è ancora lungo...". Golovin vuole solo la Juve. Benevento, tutto pronto per l'arrivo di Insigne. Milan, i tormenti di Bonucci: 7 giorni per non andarsene. Brozovic vuole l'Inter, ma c'è un pericolo. Roma-Florenzi, fissato un incontro per il rinnovo. Sarri al Chelsea: inizia una nuova epoca. Il nuovo Milan riparte da un vecchio nemico dei tifosi. Alisson, controsorpasso Chelsea.

Virgilio Sport - 15-07-2018 | 13:55