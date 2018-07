Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 16 luglio 2018

14:30 L'agente di Rugani strizza l'occhio al Chelsea

Futuro al Chelsea ? Sono felice per Sarri perché nessuno credeva potesse arrivare fin lì e invece eccolo allenare il Chelsea ed è una grande vittoria per tutti, anche per Napoli che è stato fondamentale. Vista la stima per Rugani, tutti pensano che possa seguirlo al Chelsea, ma va considerato che la Juve anche in passato non ha accettato nessuna trattativa, né col Napoli né con altre squadre ed ha sempre manifestato la volontà di tenere il calciatore e ad oggi la volontà non è cambiata.

Juve, Higuain verso il Diavolo

Complice l' arrivo di CR7, il futuro di Higuain pare lontano dalla Juventus. Il club bianconero attende l' offerta giusta. Tra le opzioni, ci sarebbe anche il Milan del fondo Elliott. Il Milan vuole sbaragliare la concorrenza, in particolare il Chelsea di Sarri.

Milan, Gattuso blinda Suso

La clausola rescissoria da 38 milioni di euro è scaduta. Lo spagnolo, pare destinato a restare rossonero, con grande soddisfazione da parte del tecnico Gattuso che l' ha sempre considerato fondamentale per il suo progetto. Dopo essere stato accostato a tanti club, Suso è, ormai, fuori dal mercato.

Roma, Liverpool in pressing su Alisson

Con Courtois ormai destinato a vestire la casacca del Real Madrid, il prossimo anno, in Premier League, in particolare al Liverpool. I Reds sarebbero pronti all' offensiva finale e a trovare un accordo con la Roma. Il Liverpool punta a chiudere la trattativa in tempi brevi, così da sbaragliare la concorrenza.

Cosa è successo ieri domenica 15 luglio 2018

Juventus, rifiutato uno scambio stellare con il Chelsea. Kalinic, il Milan non fa sconti. Cristiano Ronaldo, l'incredibile rivelazione di De Laurentiis.

