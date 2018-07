Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 17 luglio 2018

08:50 Vrsaljko: il Napoli ci riprova

Sime Vrsaljko non ha mai fatto mistero di volere tornare a giocare in Italia, dove ha ben figurato con le maglie del Genoa e del Sassuolo : sul laterale croato, reduce da un buon Mondiale con la selezione a scacchi biancorossi, c' è da tempo l' Inter. Vrsaljko, è nella capitale spagnola dall' estate del 2016.

07:50 Sarri-Juve: obiettivi in comune

È un' estremizzazione, ma mai come in questo momento Maurizio Sarri e la Juventus sembrano avere un obiettivo in comune. Il nuovo allenatore del Chelsea vorrebbe portare a Londra sia Gonzalo Higuain che Daniele Rugani. Il secondo è stato cresciuto da Sarri all' Empoli prima di trasferirsi a Torino.

Cosa è successo ieri lunedì 16 luglio 2018

Sampdoria, incontro con la Roma per Defrel. Juventus, Mandzukic non si muove. Inter, offerto Freuler dell'Atalanta. Inter, offerto Freuler dell'Atalanta. Milan, Kalinic atteso a Madrid. Milan, la linea di Elliott per Suso. Juve, aumenta la concorrenza per Golovin. L'agente di Rugani strizza l'occhio al Chelsea. Juve, Higuain verso il Diavolo. Milan, Gattuso blinda Suso. Roma, Liverpool in pressing su Alisson.

Virgilio Sport - 17-07-2018 | 08:50