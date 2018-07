Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 18 luglio 2018

15:10 Il Borussia insiste per Mandzukic

Il Borussia Dortmund continua a insistere per Mario Mandzukic. Il club tedesco sarebbe disposto anche a un importante esborso economico per strappare l' attaccante croato alla Juventus. Il club bianconero non ha però intenzione di cedere l' ex Atletico Madrid e Bayern Monaco, ritenuto fondamentale dal tecnico Massimiliano Allegri.

14:40 Alisson, il Liverpool accontenta la Roma

Il Liverpool è più che deciso ad acquistare Alisson Becker. Il club inglese è infatti venuto incontro alle richieste della Roma, offrendo 75 milioni di euro per il cartellino del portiere brasiliano. Con il passaggio in Premier League, Alisson dovrebbe guadagnare 5.5 milioni di euro per cinque anni. Il dettaglio dell'operazione

14:25 Incontenibile Juve: ecco il difensore

La Juventus è incontenibile e non intende fermarsi sul mercato : secondo quanto riferisce la stampa spagnola la società bianconera starebbe per ingaggiare un altro calciatore che a lungo ha giocato a Madrid. La dirigenza dei Colchoneros sembra ormai rassegnata a perderlo, ovvero 20 milioni di euro. Il dettaglio dell'operazione

12:00 Sorpresa: Bonucci saluta il Milan e torna al passato

Sembra sempre più probabile possa essere proprio Leonardo Bonucci il sacrificato dal Milan per motivi di bilancio. L' intesa sarebbe vicina, con il giocatore - riferiscono numerosi media - sarebbe già stata trovata la quadra : a brevissimo in programma nuovi contatti tra il dirigente dei francesi e l' agente, poi sarà formulata la proposta ufficiale al Milan tramite lo stesso Lucci. Secondo il Sunday Express, oltre 34 milioni di euro, per prelevare il difensore rossonero dal Milan. Il dettaglio dell'operazione

09:25 Chelsea, torna di moda Donnarumma

Salvo imprevisti, Courtois andrà al Real Madrid. Il Chelsea, è alla ricerca dell' erede del numero uno belga, grande protagonista al Mondiale. Il nome caldo sarebbe quello di Donnarumma, in passato, ai Blues. Donnarumma, al Chelsea, troverebbe l' italiano Sarri.

07:55 Inter, si avvicina Henrichs

L' Inter è alla ricerca di un esterno destro per completare la rosa 2018 - 19. Secondo Sky Sport, il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino del 21enne tedesco, sarebbe disposto a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la formula preferita dall' Inter.

07:35 Il Napoli risponde alla Juve: Di Maria

Il Napoli starebbe per risponde al colpo del secolo della Juventus, ossia Cristiano Ronaldo. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro sarebbe pronto a fare di tutto per strappare il talentuoso Di Maria al PSG. Sarebbe sceso in campo lo stesso Ancelotti. Il tecnico degli azzurri avrebbe chiamato personalmente per convincere Di Maria a raggiungerlo a Napoli.

Cosa è successo ieri martedì 17 luglio 2018

Courtois ha scelto il Real Madrid. Il Napoli sogna un grande ritorno. Juventus inarrestabile, il prossimo colpo arriva dall'Inghilterra. Higuain-Juventus, è addio: il Pipita studia il clamoroso tradimento. Vrsaljko: il Napoli ci riprova. Sarri-Juve: obiettivi in comune.

Virgilio Sport - 18-07-2018 | 15:10