Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 19 luglio 2018

10:40 Fuori uno: la Juventus inizia a cedere

Non solamente acquisti, ovviamente : dopo avere da tempo detto addio al quarantenne Gianluigi Buffon, andato a chiudere la carriera a Parigi, la Juventus sta iniziando a fare cassa con le cessioni. Tutto fa pensare che ora tocchi a Daniele Rugani salutare la compagnia bianconera : non è un mistero che il difensore toscano sia un pallino di Maurizio Sarri, il nuovo tecnico del Chelsea che lo ha visto crescere ai tempi della comune esperienza di Empoli.

07:45 Porta in faccia a Donnarumma

E invece a metà luglio avanzato Gianluigi Donnarumma è saldamente ancorato al club meneghino. Denaro che però i giallorossi non vogliono investire, su Donnarumma : da più parti si dice che l' offerta del potente procuratore sarebbe stata declinata, proprio per questioni di bilancio e di alternative più accessibili. Alisson ha lasciato Roma ed è volato a Liverpool per svolgere le visite mediche di rito prima della firma di un contratto a 5.5 milioni di euro netti a stagione. Il dettaglio dell'operazione

07:05 Buona fortuna 'Allison', ritrova le tue doppie

Da quando è in Italia, infatti, molto spesso, soprattutto in radio e in televisione, quando c' è di mezzo il portiere brasiliano in tutta la Penisola si parla di lui come Allison, con due l al posto di una e una s al posto di una. Per assicurarsi Allison il Liverpool si è letteralmente svenato, ma Mignolet non è mai entrato nel cuore di Klopp e Karius ha rovinato tutto nella finale di Champions League.

Cosa è successo ieri mercoledì 18 luglio 2018

