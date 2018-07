Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 20 luglio 2018

13:35 Fiorentina-Pjaca, nulla è deciso

Secondo quanto riporta Sky, l' agente di Marko Pjaca arriverà in Italia a breve per incontrare la dirigenza della Fiorentina. Il profilo del croato è stato accostato diverse volte alla squadra di Stefano Pioli ma negli ultimi giorni sembrava che la trattativa si fosse arenata, complice il secco no di Marotta alla formula proposta da Corvino : prestito con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro.

11:50 Ronaldo chiede un acquisto alla Juventus

Cristiano Ronaldo ha chiesto alla Juventus di ingaggiare uno che conosce bene e di cui è stato a lungo compagno di squadra al Real Madrid : Prendete Marcelo avrebbe detto, secondo quanto riferito dal Corriere di Torino. il giorno dopo l' annuncio dell' approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus il terzino brasiliano ha iniziato a seguire il club di Torino su Instagram. Il dettaglio dell'operazione

09:49 Calciomercato Juve, si profila un clamoroso ritorno al passato

La Juve nuova cambia completamente pelle. La Juve deve fare i conti con la voglia del bosniaco di misurarsi con campionati diversi da quello italiano e con le capacità economiche dei club inglesi pronti a mettere sul piatto i 100 milioni del cartellino. Fresco di un Mondiale vinto da protagonista e molto maturato caratterialmente e tatticamente il francese sembra essere l' uomo giusto per la nuova vita della Juve e la Juve sembra la squadra giusta per il definitivo rilancio del giocatore. Il dettaglio dell'operazione

09:15 Milan, Bacca saluta l'Europa

In attesa di novità da Losanna, il Milan è concentrato anche sul mercato. Da piazzare , soprattutto Bacca. Reduce da una buona stagione al Villarreal, difficilmente sarà riscattato dal Sottomarino giallo che continua a non soddisfare le richieste dei rossoneri. Si vocifera di un possibile addio all' Europa.

08:40 Inter, pista nuova per il centrocampo

L' Inter è alla ricerca di un centrocampista. Dembelé resta un' opzione ma la trattativa non pare tanto semplice. Visti gli alti costi dell' operazione Kovacic, attenzione ad un nome nuovo : Barella, centrocampista del Cagliari. Il portoghese è indicato come il primo partente.

08:15 Napoli-Cavani, ci risiamo

Si parla, di un possibile grande colpo del Napoli di De Laurentiis. La pista Cavani è tornata in auge. Diversi media francesi fanno sapere che il Matador non è più incedibile. De Laurentiis ha già fatto sapere le condizioni per un ritorno del bomber uruguaiano al Napoli.

07:55 Juventus, non solo Higuain in partenza

Il nome caldo resta quello di Higuain. Come riferito da Sky Sport, ci sarebbero due top team sulle tracce di Pjanic. Il Barcellona, e il Manchester City sarebbero pronti a farsi avanti in maniera importante a livello economico, per strappare il centrocampista ad Allegri. Le indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus pronta a parlarne ma solo davanti ad una proposta fuori mercato, Per avere Pjanic, sarebbero necessari non meno di 100 milioni di euro. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri giovedì 19 luglio 2018

Alisson al Liverpool, le cifre. Inter, nome nuovo per il centrocampo. Monchi pronto a beffare l'Inter. C'è la coda per Ciciretti. De Ligt, l'Ajax chiude la porta alla Juve. Prima offerta del Chelsea per Rugani e Higuain. Napoli, nuova idea per l'attacco. Napoli, vicino l'acquisto di Sabaly. Mezza Premier su Sturaro. Roma, Olsen per il dopo Alisson. Inter, ultimatum all'Atletico per Vrsaljko. Arturo Vidal può fare felice il Napoli. Napoli sulle tracce di Vidal. Fuori uno: la Juventus inizia a cedere. Juve, una nuova sexy giocatrice per la squadra femminile. Porta in faccia a Donnarumma. Buona fortuna 'Allison', ritrova le tue doppie.

