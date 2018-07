Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 21 luglio 2018

11:40 Marko Pjaca ormai è un rebus

È ormai un autentico rebus il futuro di Marko Pjaca. Da tempo l' attaccante croato, su cui la Juventus aveva investito ma che ora in casa bianconera viene considerato ampiamente sacrificabile, è accostato alla Fiorentina. Nelle ultime ore per il vice-campione del mondo si sarebbe fatta avanti la Sampdoria, pare con l' idea di un trasferimento definitivo in blucerchiato.

09:05 Bentancur corteggiato, Juve ferma

La Juventus non intende prendere in considerazione proposte per Rodrigo Bentancur. Secondo quanto riferito sul suo sito dall' esperto di mercato di Sportitalia, per il grintoso centrocampista uruguaiano si sarebbero fatti avanti il Manchester City e il Barcellona.

08:35 Il Milan ha già scelto il primo top-player

Passata la grande paura adesso il Milan valuta la possibilità di arrivare a Karim Benzema, attaccante francese accostato anche al Napoli. L' entourage dell' attaccante del Real Madrid ha incontrato Mirabelli e Gattuso, il quale ha anche parlato direttamente con il giocatore che ha dato la sua piena disponibilità al trasferimento al Milan, anche prima di conoscere l' esito del ricorso al Tas. E Benzema fa indubbiamente parte della categoria. Il dettaglio dell'operazione

Cosa è successo ieri venerdì 20 luglio 2018

Benzema risponde a De Laurentiis e spunta il Milan. Roma, strada spianata per Malcom. Juve, c'è l'alternativa a Pogba. Fiorentina, ufficiale, arriva Gerson. De Laurentiis infrange i sogni dei tifosi napoletani. Real Madrid interessato a Icardi. De Laurentiis, Di Maria e Benzema vecchi. Fiorentina-Pjaca, nulla è deciso. Monchi, serviva rivoluzione mercato Roma. Ronaldo chiede un acquisto alla Juventus. Calciomercato Juve, si profila un clamoroso ritorno al passato. Milan, Bacca saluta l'Europa. Inter, pista nuova per il centrocampo. Napoli-Cavani, ci risiamo. Juventus, non solo Higuain in partenza.

Virgilio Sport - 21-07-2018 | 11:40