Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 22 luglio 2018

15:25 La Sampdoria ufficializza Rafael

Rafael Cabral è il nuovo portiere della Sampdoria. Il presidente Massimo Ferrero e l' U.C. Sampdoria - vi si legge - comunicano di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Cabral Barbosa. Che in blucerchiato sarà chiamato a fare da chioccia a Emil Audero, si era svincolato dal Napoli a giugno, dopo cinque stagioni in azzurro nel corso delle quali ha quasi sempre rivestito il ruolo di dodicesimo alle spalle di Pepe Reina o Mariano Andujar.

14:40 Milan: Montolivo verso l'addio, c'è Badelj

Riccardo Montolivo infatti non è stato convocato per la tournée americana della squadra rossonera e ora potrebbe addirittura decidere di risolvere il contratto che lo lega al Diavolo. Intanto è già pronto il nome dell' eventuale sostituto : si tratta di Milan Badelj, tornato attuale dopo la riammissione del Milan all' Europa League.

14:20 Rugani può diventare del Chelsea negli Stati Uniti

Daniele Rugani è pronto a lasciare la Juventus e a riabbracciare in Inghilterra Maurizio Sarri, l' allenatore che lo lanciò ad altissimi livelli ai tempi di Empoli. L' indicazione di mercato è stata rilanciata dal Daily Star, secondo cui il centrale toscano potrebbe diventare un giocatore del Chelsea già nei prossimi giorni, raggiungendo i suoi nuovi compagni di squadra direttamente negli Stati Uniti, dove i Blues si trovano per partecipare all' International Champions Cup.

13:50 Un big dei Mondiali a Napoli? De Laurentiis stavolta dice sì

Il Napoli comincia a fare sul serio sul calciomercato, dove per ora è stata tra le big meno attive della serie A. Alcuni dei quali hanno ben figurato ai recenti Mondiali. Il terzo protagonista dei Mondiali in odore di Napoli continua ad essere Edinson Cavani, un tema su cui De Laurentiis ha mantenuto il profilo degli ultimi giorni : Se ho chiamato suo fratello ? Falso. Comunque non ha una clausola da 50 milioni, ha concluso De Laurentiis. Il dettaglio dell'operazione

10:45 Milan, asta per capitan Bonucci

Dopo aver stravolto l' organigramma societario, con il licenziamento anche di Fassone, il Milan pensa a come riorganizzarsi a livello di rosa. Il nome più chiacchierato è quello di Bonucci, senza dimenticarsi delle opzioni Donnarumma e Suso. Ci sarebbero altre società interessate a Bonucci, in particolare Manchester City e Manchester United. Bonucci ha un contratto garantito con il Milan fino al giugno del 2022. Il dettaglio dell'operazione

09:40 Juve, offerta shock per Pjanic

Dopo l' acquisto, di Cristiano Ronaldo, in casa Juventus non si parla d' altro che delle possibili cessioni per rientrare delle spese per il colpo del secolo. In attesa di novità sui fronti Higuain e Rugani, attenzione al nome di Pjanic. Da qui la concreta possibilità di una proposta fuori mercato. Il dettaglio dell'operazione

08:50 Il Napoli si regala Arias

In attesa di novità sul fronte Cavani, il Napoli pare aver trovato l' accordo con il PSV per il laterale colombiano Arias, recentemente accostato alla Juventus e gradito al presidente del club partenopeo De Laurentiis. Classe 1992, Arias avrebbe firmato con gli azzurri un contratto di cinque stagioni, a circa 1.5 milioni di euro all' anno. Al PSV dovrebbero andare circa 11 milioni di euro per il cartellino.

08:35 Inter-Vidal, serve un sacrificio

Vidal si avvicina sempre più all' Inter. L' ex centrocampista della Juventus non è partito per la tournée negli Stati Uniti del Bayern Monaco. Un ulteriore indizio della possibilità che possa lasciare i bavaresi. La squadra di Spalletti pare in pole position per metterlo sotto contratto.

08:25 Juventus, due opzioni per Pjaca

Tra i tanti possibili partenti in casa Juventus, c' è anche l' attaccante Pjaca. Il talento croato, è cercato da diverse squadre, in particolare, in Italia, sarebbe forte l' interesse di Fiorentina e Sampdoria. Reduce da una discreta stagione allo Schalke 04, Pjaca cerca un progetto dove possa essere protagonista assoluto. La Juventus punta al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Cosa è successo ieri sabato 21 luglio 2018

Virgilio Sport - 22-07-2018 | 15:25