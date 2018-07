Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 24 luglio 2018

08:45 Grassi è stanco dell'incertezza

Mario Giuffredi , agente di Alberto Grassi , centrocampista sotto contratto con il Napoli , ai microfoni di Radio CRC ha parlato del futuro del suo assistito. Alberto vuole giocare con continuità e abbiamo parecchie scelte, sia in Italia che all' estero ha raccontato.

07:50 Bonucci spacca in due gli juventini

Leonardo Bonucci, ancora una volta. L' estate scorsa, c' è chi comprese la sua scelta e chi invece non gliela perdonò. A un anno di distanza, da quando è circolata la notizia di un suo possibile ritorno a Torino, sta succedendo lo stesso.

Cosa è successo ieri lunedì 23 luglio 2018

Roma-Malcom, spunta il Barcellona. Milan, offerta in arrivo per Reina. Olsen atterrato a Roma. Sampdoria, accordo totale per Defrel. Inter, nuova offerta per Vrsaljko. La Roma non si ferma: in arrivo il decimo acquisto. Milan-Higuain, c'è l'offerta. Milan, proposto André Silva al Napoli. Inter, nome nuovo per il centrocampo. Juve, 50 milioni e Rabiot per Pjanic. Roma, fatta per Olsen.

Virgilio Sport - 24-07-2018 | 08:45