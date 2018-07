Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 25 luglio 2018

12:30 Napoli, c'è la fila per Tonelli

Lorenzo Tonelli potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato, dopo essere già stato vicino alla cessione a gennaio. Sul centrale ex Empoli è vivo l' interesse di molti club di Serie A.

12:20 Juventus, Rugani al Chelsea a una condizione

Daniele Rugani sembra destinato a lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, per raggiungere il proprio mentore Maurizio Sarri al Chelsea.

09:55 Roma, spunta il nome di Suso

Dopo l' incredibile epilogo della trattativa con Malcom, Monchi è tornato al lavoro per individuare un nome nuovo per l' attacco. Tanti le opzioni, tra cui anche quella di Suso, in forza al Milan. Da capire la quotazione che il Diavolo fa di Suso, dopo la scadenza della clausola rescissoria per l' estero. Da non escludere altre piste, come quella che porta a Berardi del Sassuolo, da tempo accostato alla Roma.

08:30 Rivoluzione Milan, a rischio anche Gattuso

Il fondo Elliott sta stravolgendo il Milan. Conte, avrebbe dato la propria disponibilità a rimettersi in gioco al Diavolo ma avrebbe chiesto un po' di tempo per poter trovare il modo di liberarsi dal Chelsea. Gattuso, sta continuando a lavorare, provando a concentrarsi solo sugli aspetti del campo. I tifosi, stanno sostenendo, in ogni modo, Gattuso, indicato come il vero collante che, in questi delicati e convulsi mesi, ha tenuto insieme il Milan. Il dettaglio dell'operazione

07:20 Malcom già pazzo del Barcellona

Roma beffata. Malcom è, un giocatore del Barcellona. L' ex Bordeaux ha già proferito le sue prime parole da blaugrana : È una sensazione unica. Ho coronato un sogno. Vengo nel miglior club del mondo, le sue dichiarazioni riportate dal Mundodeportivo.

Cosa è successo ieri martedì 24 luglio 2018

Virgilio Sport - 25-07-2018 | 12:30