Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 26 luglio 2018

11:35 Darmian ha fatto la sua scelta

Matteo Darmian ha fatto la sua scelta. Della situazione del laterale, che interessa a Inter e Juventus, ma anche alla Roma, ha parlato José Mourinho. Vuole andare via ha ammesso il tecnico del Manchester United. Credo che in situazioni del genere sia giusto che, si accontenti il calciatore.

09:50 Milan, Gattuso: "Leonardo? Ci siamo chiariti"

Nella prima gara nell' International Champions Cup, il suo Milan ha ben figurato. Gattuso pensa a lavorare sul campo, anche se le voci su un possibile arrivo di Conte continuano a circolare : Sono tranquillo, sono contento di aver sentito il presidente del club, sono un allenatore di 40 anni che deve migliorare ancora tanto, le sue parole nel post match della sfida con lo United. Una battuta anche su Leonardo : Con Leonardo non mi sono fatto mancare niente : l' ho avuto in tutte le vesti.

08:40 Higuain, il Chelsea di allontana

Il futuro di Higuain sembra sempre più rossonero. Il Chelsea, starebbe valutando altre piste, soprattutto potrebbe trattenere Morata. Se così fosse, impossibile che possa arrivare il Pipita. Alla luce degli ultimi fatti, la pista Milan pare la più probabile per il bomber argentino della Juventus.

Cosa è successo ieri mercoledì 25 luglio 2018

Il Bayern Monaco scarica Vidal. Due juventini proposti per Bonucci. Il Milan festeggia un ritorno. Roma, offerta dalla Premier per Gonalons. El Shaarawy vittima dell'effetto Malcom. Inter, spunta un nome a sorpresa. Strootman giura fedeltà alla Roma. Pjanic, Guardiola si tira fuori. Sturaro, la Juve "non vuole cedere". Roma, suggestione Cuadrado. Bacca ribadisce la sua volontà. Inter, rispunta Zappacosta. Napoli, c'è la fila per Tonelli. Juventus, Rugani al Chelsea a una condizione. Roma, spunta il nome di Suso. Rivoluzione Milan, a rischio anche Gattuso. Malcom già pazzo del Barcellona.

Virgilio Sport - 26-07-2018 | 11:35