Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 27 luglio 2018

12:25 Milan, torna di moda un brasiliano

Con l' arrivo di Leonardo al Milan, il club è tornato sulle tracce di Bernard. L' attaccante brasiliano, arrivrebbe a parametro zero dato che si è svincolato dallo Shakhtar Donetsk. In questa stagione il classe 1992 ha collezionato 29 presenze, mettendo la firma su dieci reti e quattro assist.

11:55 Pjanic: novità in arrivo

La Juventus, ha fissato il prezzo per il cartellino di Miralem Pjanic. Tentativo che potrebbe andare a buon fine, non tanto sulla durata dell' accordo ma sull' ingaggio : la Juventus pare probabile che proporrà una cifra intorno ai 6 milioni a stagione. Qui alla Juventus poi è sempre così : bisogna giocare sempre per vincere ha raccontato ai microfoni di Sky Sport il centrocampista. Il dettaglio dell'operazione

10:00 Bonucci incassa un 'no'

Leonardo Bonucci è uscito allo scoperto chiedendo di tornare alla Juventus dopo un solo anno vissuto al Milan, tra l'altro. Per il difensore viterbese si era anche parlato di un interessamento da parte del Paris Saint Germain : sotto alla Torre Eiffel avrebbe ritrovato Gigi Buffon. Il quotidiano sportivo francese l' Equipe ha però depennato il nome del classe 1987 dalla lista : Mai stata d' attualità la possibilità di un suo trasferimento al Paris Saint Germain vi si legge.

07:45 Inter-Napoli: intrigo in corsia

È intrigo in corsia tra Inter e Napoli. L' Atletico Madrid pensa al laterale destro Santiago Arias per sostituire il croato : sul colombiano del Psv Eindhoven, c' è anche il Napoli, che attende un segnale dal ragazzo, attualmente in patria in vacanza dopo le fatiche del Mondiale.

07:35 Inglese, l'agente non chiude la porta

L' agente di Roberto Inglese , Samuele Sopranzi , ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro dell' attaccante del Napoli. Fastidio per voci su Cavani ? Quando arrivi in squadre importanti come il Napoli la concorrenza è altissima e sai che è diverso dalle squadre che lottano per salvarsi ha aggiunto Sopranzi.

Cosa è successo ieri giovedì 26 luglio 2018

