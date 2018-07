Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 28 luglio 2018

13:10 Inter-Vidal: cosa manca prima del sì

L' Inter continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti quel centrocampista necessario per completare il salto di qualità nerazzurro. L' Inter non vuole però correre alcun rischio di restare con il cerino in mano e proprio per questo sta monitorando un altro profilo sul mercato : qualora non si riuscisse a chiudere per Vidal la prima alternativa diventerebbe Tiémoué Bakayoko del Chelsea.

Il grande ex bianconero Moreno Torricelli è intervenuto sabato mattina a Radio Sportiva per commentare la trattativa per riportare alla Juventus Leonardo Bonucci. Secondo me non si è sentita più di tanto la mancanza di Bonucci nella Juve - il giudizio dell' ex laterale della Vecchia Signora. Conoscendo l' ambiente mi fa strano questa ipotesi, anche perché la Juventus ci ha insegnato nella sua storia che le minestre riscaldate non le piacciono tanto. Il dettaglio dell'operazione

Il passaggio del difensore dal Milan al suo vecchio club potrebbe però essere condizionato dalla posizione di Gonzalo Higuain, che a Torino preferirebbero mandare in rossonero piuttosto che al Chelsea. Intanto l' uomo indicato dal Diavolo per la sostituzione di Bonucci resta Mattia Caldara, con la trattativa che potrebbe andare in porto con uno scambio alla pari : Bonucci alla Juventus e Caldara al Milan entrambi per 40 milioni. Il dettaglio dell'operazione

