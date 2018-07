Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 29 luglio 2018

15:25 Diego Simeone spaventa l'Inter

Se si tratti solo di una strategia, lo si saprà a breve, anzi a brevissimo, di certo in casa Inter avranno accolto con stupore le parole dell' ex Diego Simeone in merito al futuro di Sime Vrsaljko. Parole che evidentemente spaventano l' Inter, ma che al contempo fanno sperare tifosi e dirigenti nerazzurri grazie alla frase finale. Sime ha disputato un' ottima Coppa del Mondo, è stato decisivo in particolare in fase offensiva ha concluso Simeone.

13:15 Milan, Singer: vertice con Leonardo e Scaroni

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, nell' agenda di Singer ci sarebbe un incontro con il presidente, Paolo Scaroni, e con il responsabile dell' area tecnica, Leoanrdo. L' obiettivo sarebbe quello di gettare le basi per un nuovo progetto a medio-lungo termine per riuscire a rilanciare il Milan e riportarlo nell' Europa che conta. il presidente Scaroni aveva annunciato di aver scritto alla Uefa per fissare un nuovo incontro dopo la sentenza del Tas : Credo avverrà in 15 - 20 giorni.

12:40 Il Napoli si inserisce a sorpresa su un obiettivo di molti

L' approdo di Cristiano Ronaldo a Torino ha allargato il gap che separa il Napoli dai bianconeri. Il Napoli, sta continuando a dare la caccia a un terzino destro in vista della prossima stagione. Il nome nuovo che solletica l' interesse della società partenopea è quello di Matteo Darmian. L' idea del Napoli sarebbe quella di ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma prima bisognerà convincere i Red Devils e Mourinho. Il dettaglio dell'operazione

11:30 L'Inter è pronta a rilanciare per il suo bomber

L' Inter, arriverebbe a offrirne 6.5, ma la convinzione è che le parti riusciranno a trovare un accordo definitivo, che possa soddisfare tutti. Conferme importanti in questo senso sono arrivate anche dalle dichiarazioni dell' amministratore delegato dell' Inter, Alessandro Antonello : Con Mauro non ci sono mai stati problemi, solo situazioni portate all' attenzione. Icardi a parte, l' Inter continua a restare vigile sul mercato. Il dettaglio dell'operazione

10:55 Chelsea, Sarri non aspetta più Higuain

Il Chelsea di Maurizio Sarri supera ai calci di rigore l' Inter a Nizza nella International Champions Cup, ma è sempre il mercato a tenere banco. Il nome di Gonzalo Higuain, chiuso a Torino dall' arrivo di Cristiano Ronaldo, infatti, è costantemente accostato ai Blues che, però, avrebbero spostato la propria attenzione su di un altro bianconero : Mattia Caldara. Ad allontanare definitivamente il Pipita è lo stesso Maurizio Sarri al termine del match.

10:40 Juve, Allegri svela la 'missione' di CR7

Dopo il Bayern Monaco, la Juventus di Massimiliano Allegri supera anche il Benfica, conquistando la sua seconda vittoria nella International Champions Cup. In attesa dell' avvio ufficiale della prossima stagione, è sempre il mercato a tenere banco : Secondo me Caldara ha giocato una buona partita, mostrando tranquillità e personalità alla sua prima apparizione con la nostra maglia, aggiunge Allegri.

Cosa è successo ieri sabato 28 luglio 2018

Virgilio Sport - 29-07-2018 | 15:25