Calciomercato, le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma di oggi 31 luglio 2018

11:55 La Spal bussa a casa Milan

La dirigenza della Spal è sempre al lavoro per ampliare la rosa a disposizione di Leonardo Semplici, in modo particolare alla voce difensori. Ci sarebbe un contatto con il Milan per Stefan Simic, che a dispetto del cognome slavo è di nazionalità ceca e ha anche fatto il suo esordio con la selezione maggiore.

11:10 Fiorentina, non solo Pjaca dalla Juve

La Fiorentina è infatti interessata al giocatore classe 1993, come confermato dall' agente del bianconero Carlo Volpi a ViolaNews.com : Ne hanno parlato. La risposta è scontata ... La trattativa dell' anno scorsa bloccata per il volere della Juve ? Magari quest' anno il ragazzo vuole giocare di più.

10:55 Due club di Serie A su Ranocchia

Il futuro di Andrea Ranocchia è nuovamente in bilico. Il centrale ex Genoa ha il contratto in scadenza con l' Inter nel 2019 e per questo motivo Cagliari e Bologna avrebbero chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra riguardo al giocatore.

10:45 Milan, Gomez può finalmente partire

Il Milan potrebbe finalmente riuscire a cedere Gustavo Gomez. Dopo i vari interessamenti di Boca Juniors, Udinese e Cagliari, il Palmeiras avrebbe presentato la prima proposta concreta al club rossonero : prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

10:35 Inter, un vecchio pallino nel mirino

Rafinha Alcantara è stato uno dei migliori giocatori dell' Inter nel girone di ritorno, la società nerazzurra ha deciso di non riscattare il suo cartellino dal Barcellona. L' Inter è effettivamente alla ricerca di un centrocampista, ma Rafinha non rappresenta la prima scelta della società meneghina. Anche perché il Barcellona al momento non ha intenzione di abbassare le pretese rispetto ai 35 milioni di euro che erano stati pattuiti per il suo riscatto a gennaio. Il dettaglio dell'operazione

08:25 Napoli, spunta un bianconero per l'attacco

Il Napoli, potrebbe decidere di investire su un giovane di grandi prospettive. Secondo Il Mattino, il nome giusto sarebbe quello del classe 2000 Kean. Di proprietà della Juventus, Kean è stato grande protagonista all' Europeo U19. Kean, lo scorso anno all' Hellas, è stato accostato a tanti altri club.

07:55 Inter, Vecino ai saluti

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Chelsea sarebbe vicino a trovare l' accordo con Vecino. L' Inter, dovrebbe incassare circa 36 milioni di euro. Un sacrificio necessario per arrivare a Vidal. Il cileno, visto in maglia Juventus, pare ormai ad un passo dall' accettare la proposta nerazzurra.

Cosa è successo ieri lunedì 30 luglio 2018

È la notte del Pipita, si sblocca il maxi-affare tra Juventus e Milan. Borriello, spunta un'ipotesi a sorpresa. Manolas disintegra Malcom. Vidal, sì all'Inter, ma c'è uno scoglio. Vrsaljko all'Inter, Napoli nei guai. L'Inter accontenta Spalletti: ecco Vrsaljko. Max Allegri non trattiene Higuain. Spalletti: "Mancano due pedine". Alta tensione Milan-Juventus: spunta il terzo incomodo. Milan su un talento del Salisburgo. Higuain, ora o mai più. Seedorf ci riprova: avventura in Africa. David Luiz esclude due big italiane. Spal, Grassi in bilico: due alternative. Roma, El Shaarawy annuncia il suo futuro. Inter, Spalletti nervoso: tagliato un centrocampista. Juve, si apre l'era Ronaldo: CR7 in campo per la prima volta. Roma, si insiste per Suso. Fiorentina, Pjaca il colpo. Juve, aria di rinnovo per Pjanic.

Virgilio Sport - 31-07-2018 | 11:55